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北京中軸線北起點鐘鼓樓月底亮新顏

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為工人正在施工，後方建築為北京鼓樓。（香港文匯網）
圖為工人正在施工，後方建築為北京鼓樓。（香港文匯網）

晨鐘暮鼓，鐘鼓樓是北京中軸線上的北起點。為提升中軸線環境風貌品質，加強中軸線保護，北京市東城區開展的鐘鼓樓緊鄰地區環境綜合整治提升項目效果初現，目前前已完成85%，預計11月底完成。據介紹，設計改造團隊參考借鑒了120年間不同時期的鼓樓周邊老照片，恢復傳統建築特色，打造展現中軸魅力和北京市井生活特色的文化街區。

據香港文匯網報導，「鬧街靜巷，鼓韻共賞」，秋日暖陽正好，鼓樓廣場上滿是踢毽子、舞紅綢的市民。步入鼓樓，在隆隆鼓聲中拾級上至頂樓俯瞰南望，北京中軸線北端盡收眼底。中規院（北京）規劃設計公司建築師魯坤表示，設計團隊查閱了大量的歷史資料，從各方找到了珍貴的1901年和1903年左右的鼓樓至東直門大街、1915年鼓樓東望、1955年鼓樓南望歷史老照片，基本掌握了當地跨度120年的風貌變化情況。「從中可以看出，一直以來北中軸線鐘鼓樓周邊保留了平緩開闊的天際線，延續了以胡同-四合院合瓦屋面為主題的形態特徵，構成了以大片青灰色房屋為基調的整體色彩。」

據介紹，此次改造既要着重保留曾經的樣貌，又要甄別、尊重歷史形成的變化，還要及時治理影響風貌保護、傳承的問題。坐落在鼓樓大街283號的三家商鋪共用合瓦勾連搭屋頂，墨綠色窗格，搭配拱形門洞，屬於經典的民國建築風格。

魯坤拿着老照片，指着上面的位置說：「這裏就是桂蘭芳扒雞，它是保存為數不多的傳統建築。據當地老年人講述，這座房子建於清末民國時期，至今已有100多年的歷史。」283號最初是兩層女兒牆、三層冰盤檐形式，後來坍塌變成一層女兒牆、二層冰盤檐形式，但始終保持最初的建築風格，此次修繕恢復了原有的勾連搭形式合瓦屋面，盡顯老北京建築風格。

北京 建築

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