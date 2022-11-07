陸發改委：支持民企承擔國家重大科技戰略任務

大陸國家發改委發文稱，民間投資佔全社會投資一半以上，要堅持「兩個毫不動搖」，加大政策支持，激發民間投資活力。其中提到，支持民間投資參與102項重大工程等項目建設；支持民間投資參與科技創新項目建設，支持民企承擔國家重大科技戰略任務；防止推出影響民間投資積極性的政策措施。

據澎湃新聞，國家發改委週一發布《關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》。《意見》提到，要堅持「兩個毫不動搖」，加大政策支持，用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力，有利於調動各方投資積極性、穩定市場預期、增加就業崗位、促進經濟高質量發展，助力實現中國式現代化。

《意見》提到，支持民間投資參與102項重大工程等項目建設。已確定的交通、水利等項目要加快推進，在招投標中對民間投資一視同仁。支持民營企業參與鐵路、高速公路、港口碼頭及相關站場、服務設施建設。

支持民間投資參與科技創新項目建設。鼓勵民間資本積極參與國家產業創新中心、國家技術創新中心、國家能源研發創新平台、國家工程研究中心、國家企業技術中心等創新平台建設，支持民營企業承擔國家重大科技戰略任務。鼓勵中央企業、行業龍頭企業加強對民營企業新產品、新技術的應用，引導民營企業參與重大項目供應鏈建設。

在穩定產業鏈供應鏈相關項目招投標中，對大中小企業聯合體給予傾斜，鼓勵民營企業參與。支持平台經濟規範健康持續發展，鼓勵平台企業加快人工智能、雲計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域重點項目建設。

《意見》還提到，進一步優化民間投資社會環境。落實鼓勵民營經濟發展的各項政策措施，促進民營經濟發展壯大。

依法保護民營企業產權和企業家權益，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，推出一批「綠燈」投資案例，規範和引導資本健康發展。做好擬出台政策與宏觀政策取向一致性評估，防止出台影響民間投資積極性的政策措施。加強宣傳引導，及時回應市場關切，穩定市場預期，增強民間投資信心，促進民間投資高質量發展。

中共二十大報告提出，要把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅決打贏「關鍵核心技術攻堅戰」，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

所謂「兩個毫不動搖」，是指毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，即堅持以公有制經濟為主體；毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，即要堅持非公有制經濟是中國經濟制度的內在要素，鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。