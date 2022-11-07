大陸昨增535例確診、4961例無症狀感染者 廣州災情重

據大陸國家衛健委網站，11月6日，大陸新增本土確診病例535例，本土無症狀感染者4961例。其中廣東是重災區，廣州海珠區靜默三天，不少廣州市民在網上爆粗口，以粵語罵官員面對疫情的無能，也不相信只有靜默三天。

廣州正面臨抗疫三年來最複雜、最嚴峻疫情形勢，廣州正面臨抗疫3年來最複雜、最嚴峻疫情形勢，昨日（6日）新增2106宗本土病例，包括224宗本土確診病例、1882宗本土無症狀感染。海珠區是疫情重災區，從上周六起封控3天，廣州荔灣區及海珠區亦新增臨時管控區域，引發大量網民不滿，湧入微博並用粵語粗口鬧爆「搞邊科」、「正一班廢柴」。

昨日新增本土確診535病例中，廣東就有224例，內蒙古57例，河南42例，重慶42例，北京41例，新疆30例，山西22例，四川19例，湖南10例，雲南10例。

其中境外輸入病例34例。

此外，新增無症狀感染者5074例，其中境外輸入113例，本土4961例，廣東就佔1882例，內蒙古976例，新疆585例，黑龍江281例，河南264例，湖南257例，青海115例，重慶84例，山東74例，四川74例，湖北61例，山西53例，甘肅51例，福建35例，河北32例，雲南30例，北京18例，陝西17例，遼寧13例，天津12例，吉林10例。

廣州市衞健委昨天（6日）表示，從感染者來源看，超過九成的病例來自海珠區。海珠區新增感染者創新高，主要因為Omicron病毒在樓棟密集、巷道狹窄的環境下，極易造成「氣溶膠傳播」，城中村人口密度較大，也為快速傳播創造了條件。為盡快控制疫情，廣州全市加大轉運隔離力度，近3天已轉運3.1萬人。

據上周五（四日）發布的「管控令」，海珠區自上周六（5日）至今天（7日）的3天時間內，區內公交、地鐵停運，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出、不聚集，每戶每天安排一人分時有序外出購買生活物資或領取無接觸式配送物資。

㐶括「廣州海珠嚴格控制人員流動」、「廣州疫情」等話題登上微博熱搜，大量廣東網友就因微博對廣東話識別能力有限，直接在相關話題下爆粗以發泄不滿。

有網友稱：「全民陪你癲，愈控新增愈多，搞咗大半個月仲可以日增800」。目前大部分言論已遭到刪除。

也有網友說，「我不怕陽性，我怕靜默買不到吃的，買不到藥品，不讓去上班沒有工資」、「感覺封不止3天，那麼多柵欄水馬，3天後拆掉嗎？」