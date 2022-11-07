快訊

他看過9萬人腸鏡，發現這種腸道「最漂亮」！腸道健康、預防失智都靠這習慣

故宮公然說謊！ 陳學聖：「黃河蘭州浮橋圖」案早懲處了且原圖無損

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

大陸昨增535例確診、4961例無症狀感染者 廣州災情重

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣州市海珠區街道上空無一人。（微博照片）
廣州市海珠區街道上空無一人。（微博照片）

據大陸國家衛健委網站，11月6日，大陸新增本土確診病例535例，本土無症狀感染者4961例。其中廣東是重災區，廣州海珠區靜默三天，不少廣州市民在網上爆粗口，以粵語罵官員面對疫情的無能，也不相信只有靜默三天。

廣州正面臨抗疫三年來最複雜、最嚴峻疫情形勢，廣州正面臨抗疫3年來最複雜、最嚴峻疫情形勢，昨日（6日）新增2106宗本土病例，包括224宗本土確診病例、1882宗本土無症狀感染。海珠區是疫情重災區，從上周六起封控3天，廣州荔灣區及海珠區亦新增臨時管控區域，引發大量網民不滿，湧入微博並用粵語粗口鬧爆「搞邊科」、「正一班廢柴」。

昨日新增本土確診535病例中，廣東就有224例，內蒙古57例，河南42例，重慶42例，北京41例，新疆30例，山西22例，四川19例，湖南10例，雲南10例。

其中境外輸入病例34例。

此外，新增無症狀感染者5074例，其中境外輸入113例，本土4961例，廣東就佔1882例，內蒙古976例，新疆585例，黑龍江281例，河南264例，湖南257例，青海115例，重慶84例，山東74例，四川74例，湖北61例，山西53例，甘肅51例，福建35例，河北32例，雲南30例，北京18例，陝西17例，遼寧13例，天津12例，吉林10例。

廣州市衞健委昨天（6日）表示，從感染者來源看，超過九成的病例來自海珠區。海珠區新增感染者創新高，主要因為Omicron病毒在樓棟密集、巷道狹窄的環境下，極易造成「氣溶膠傳播」，城中村人口密度較大，也為快速傳播創造了條件。為盡快控制疫情，廣州全市加大轉運隔離力度，近3天已轉運3.1萬人。

據上周五（四日）發布的「管控令」，海珠區自上周六（5日）至今天（7日）的3天時間內，區內公交、地鐵停運，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等，原則上非必要不外出、不聚集，每戶每天安排一人分時有序外出購買生活物資或領取無接觸式配送物資。

㐶括「廣州海珠嚴格控制人員流動」、「廣州疫情」等話題登上微博熱搜，大量廣東網友就因微博對廣東話識別能力有限，直接在相關話題下爆粗以發泄不滿。

有網友稱：「全民陪你癲，愈控新增愈多，搞咗大半個月仲可以日增800」。目前大部分言論已遭到刪除。

也有網友說，「我不怕陽性，我怕靜默買不到吃的，買不到藥品，不讓去上班沒有工資」、「感覺封不止3天，那麼多柵欄水馬，3天後拆掉嗎？」

疫情 廣東 內蒙古

延伸閱讀

新興市場長期經濟展望正向 短期關注大陸經濟情勢

11/7【早晨財經速解讀】期中選舉打頭陣 美股反彈能持續?OTC領漲台股萬三能撐住?廣州封控動態清零方針不變 亞股賣壓再來?

AI、元宇宙 陸算力規模年增44%

廣州海珠實施3天靜默管控 大批網友湧微博廣東話爆粗鬧爆

相關新聞

探秘三星堆文化 學者「頭腦風暴」

近日，「中華文化天府論壇·三星堆文化與青銅文明學術研討會」，在四川德陽廣漢市舉行。來自大陸考古學界、歷史學界、尤其是三星...

陸年輕人壓力大 超誇張「發瘋文學」成商機

面對生活壓力，大陸年輕人近期流行起一種「發瘋文學」，用極度誇張的文字與人溝通，包括對死黨、伴侶，甚至電商客服等，因內容誇張而引起熱議，也反映出當下大陸年輕人生活壓力巨大。

鄌郚造型吉他 國外訂單接不完

右手持刻刀，左手指尖抵住琴體，刀尖上下遊走，一朵玫瑰花燦然綻放。「龍、玫瑰、天使等吉他造型頗受外國音樂人歡迎。前不久，我...

北京靈根古柏 有保護小區了

在北京石景山的半山腰，最近建成了一處古樹保護小區。保護小區內對古樹和周邊生境開展統一保護，山上十幾株古側柏和古國槐得到了...

2女玩喝酒「生死局」 防偷溜鐵鍊鎖脖 鑰匙扔了 酒醒慘了

浙江杭州的西湖區消防隊日前接獲報案，稱有兩名女子的脖子被用鐵鍊鎖在一起，需要剪鐵鍊救人；消防員到場後，用斷電剪將鐵鍊剪開...

浙江乾旱加劇 多地用水告急僅可保障50多天

11月長江中下游地區乾旱仍將持續或發展，浙江金華市、樂清市等地近日拉響乾旱應急預警訊號，預計金華市市區可供水已不足70日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。