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探秘三星堆文化 學者「頭腦風暴」

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「中華文化天府論壇·三星堆文化與青銅文明學術研討會」，近日在德陽廣漢市舉行。圖／本報四川德陽傳真
「中華文化天府論壇·三星堆文化與青銅文明學術研討會」，近日在德陽廣漢市舉行。圖／本報四川德陽傳真

近日，「中華文化天府論壇·三星堆文化與青銅文明學術研討會」，在四川德陽廣漢市舉行。來自大陸考古學界、歷史學界、尤其是三星堆和青銅文明研究的知名學者集聚一堂，圍繞「三星堆文化與青銅文明」這一重大議題開展學術研討。

三星堆是一個開放包容的文明，它在與亞洲其他地區偉大文明的碰撞、融合、交流中，形成了高度發達的獨特文明，成為中國古代文明多樣性和開放性的典型代表。上海外國語大學教授、青年長江學者王獻華的觀點，引得與會人員浮想聯翩。「如果從中外文化交流的宏大視野上看，三星堆所處的中國青銅時代與域外文明產生交流影響，已經具備了充分的條件，吸收某些外來文化的因素，也是可能的。」四川大學傑出教授、四川省考古學會會長霍巍表示。

德陽是古蜀文明發祥地之一，歷史文化積澱深厚，孕育了「沉睡數千年，一醒驚天下」的三星堆文化。從最早挖掘出的玉石器，到轟動全球的青銅神樹、青銅大立人，再到驚豔世界的大口尊、金面具、圓口方體銅尊，一件件逆天神器、一項項精湛技藝，無不昭示著三星堆文化的燦爛輝煌。尤其是「祭祀坑」的新發現，對中華文明多元一體的歷史進程研究，提供了新的實物資料。

「學術研討會的舉辦，為在更高層面進一步挖掘總結、研究提升、傳承弘揚三星堆文化，搭建了一個良好的平台」。

活動主辦方表示，德陽正高水準規劃建設三星堆文化旅遊發展區，在各位專家學者的指導幫助下，本次研討會將推動古蜀文明、中華文化的研究，走向更加深入、更加廣闊的層次和境界。

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