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鄌郚造型吉他 國外訂單接不完

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
張清軍正在雕刻玫瑰天使造型的吉他。（中新社）
張清軍正在雕刻玫瑰天使造型的吉他。（中新社）

右手持刻刀，左手指尖抵住琴體，刀尖上下遊走，一朵玫瑰花燦然綻放。「龍、玫瑰、天使等吉他造型頗受外國音樂人歡迎。前不久，我剛為一位美國音樂人製作了兩把不同顔色的玫瑰造型吉他。」張清軍一邊雕刻吉他琴體，一邊介紹。

中新社報導，年近50歲的張清軍是一名制琴匠人，他所在的鄌郚鎮坐落於山東省濰坊市昌樂縣，是遠近聞名的吉他小鎮，被譽為中國電聲樂器產業基地。

「鄌郚吉他既可以量產，還能根據個性化需求設計。我接到的訂單，大部分是來自國外的私人定製。」張清軍從2003年開始製作吉他，一把吉他從木料處理到成品，全部工序由手工完成。

個性化吉他產品多以雕刻、彩繪為主題，製作周期30天到40天不等。

「過去訂單是企業對接企業（B2B），現在通過電商平台，我們能直接對接終端消費者（B2C）。」張清軍說，當地很多匠人把目光放在高端定製市場，網上接單，與客戶一對一交流，滿足他們的個性化需求。不少樂器加工企業藉助互聯網和電商，把鄌郚樂器銷往世界各地。

目前，鄌郚樂器生產及樂器配件加工企業已經發展到108家，形成年產各類樂器成品200萬把、樂器配件500萬套的產能，遠銷歐美、日韓等30多個國家和地區。

「一直以來，雅特專注於樂器設計研發、生產銷售和教育培訓。2020年受新冠疫情衝擊，我們把重心轉移到線上銷售，試水國際市場。」中國樂器協會電吉他技術研究會會長、雅特品牌創始人趙衛國說。

意外的是，線上銷售管道打通後，海外訂單源源不斷湧入。不到三年時間，公司的品牌代理已覆蓋20多個國家。

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