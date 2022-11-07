北京靈根古柏 有保護小區了

在北京石景山的半山腰，最近建成了一處古樹保護小區。保護小區內對古樹和周邊生境開展統一保護，山上十幾株古側柏和古國槐得到了精心呵護。

首鋼園西北側的一座小山上，古建築高低錯落，古色古香的飛簷琉璃瓦與不遠處現代工業感十足的首鋼滑雪大跳台相映。陡峭的山石上，一株株側柏橫向探出遒勁的枝幹。

「石景山區就是因這座山而得名。」石景山區園林綠化局發展科負責人陳偉介紹，這座山不算高大，但古跡遍布，有金閣寺、碧霞元君廟、摩崖石刻、石室瘞窟、雙眼古井等，歷代幾經修繕，如今是西山文化帶的重要節點。

古樹也是石景山的名片之一，尤其是扎根於崖壁的側柏，有9株為掛牌古樹，其中3株樹齡在300年以上，素有「靈根古柏」的美譽。

今年4月，古樹和古建的管護責任，從首鋼集團正式移交給屬地。「我們不僅要通過一系列復壯措施去保護古樹本體，也要為古樹營造良好的周邊生境。」首都綠化委相關負責人方芳介紹，在這種新理念下，在古樹分布較為集中的區域，採用「保護小區」的模式來呵護古樹和周邊的群落環境。

石景山古建群古樹保護小區的範圍約2.42公頃，東、南至現狀道路，西至古建群外邊緣，北至功碑閣。重點保護9株古側柏、1株古槐樹，以及7株近百歲的老樹。

在對古樹進行體檢後發現，崖壁上的古側柏長勢大體不錯，但存在局部腐朽、主幹傾斜、偏冠等小毛病。

對症下藥，令古樹煥發青春。就拿編號為110107B00872的古側柏來說，盤根錯節的根系並沒有扎在泥土裡，而是從碧霞元君廟前的擋牆上生長出來，蔚為壯觀。

陳偉介紹，在古樹保護小區建設中，他們對這株古樹脫皮糟朽的傷口進行了人工打磨、殺菌消毒、固化防腐處理。擋牆進行了部分改移，繞開樹幹。在古樹根部南側的硬化地面上，還做了幾個透氣孔，以便灌注氨基酸營養液。

此外，古側柏周邊從前雜樹叢生，構樹、竹子、臭椿等會與其爭奪陽光和養分，這回也一併被清理了，種植了玉簪、二月蘭等花灌木，明年春天，這些美麗的花兒將成為古樹的「新鄰居」。

在完成保護性修繕之後，石景山古建群和古樹保護小區將向市民開放，讓更多人領略「靈根古柏」的魅力，了解和保護古樹。