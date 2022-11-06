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浙江乾旱加劇 多地用水告急僅可保障50多天

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
浙江乾旱加劇，多地用水緊張僅可保障50多天。圖／微博照片
浙江乾旱加劇，多地用水緊張僅可保障50多天。圖／微博照片

11月長江中下游地區乾旱仍將持續或發展，浙江金華市、樂清市等地近日拉響乾旱應急預警訊號，預計金華市市區可供水已不足70日，樂清市正常用水僅能保障50多天。

據中新社，浙江省氣象局透露，10月31日至11月1日展開歷年以來最大規模、影響範圍最廣的人工降雨作業。在人工增雨與自然降雨共同作用下，浙江溫州市旱情得到短暫改善，平均降雨量為8.7毫米，但其他地區旱情仍然嚴重。

浙江中部金華市近期出現用水緊張，最新消息顯示該市市區可供水已不足70天。《金華日報》5日指出，當地發布乾旱黃色預警，同時將抗旱應急響應提升至Ⅲ級。當地氣象部門也預測乾旱仍將持續發展，城區抗旱保供水形勢嚴峻。

另據樂清市水利部門統計，截至10月中旬，該市正常用水僅能保障約55天。大陸水利專家表示，進入11月降雨枯水期，一般來年3、4月之後才可能開始出現集中的有效降雨，樂清當地的水庫幾乎無水可蓄。

有當地居民稱，10月上旬到水庫遊玩時，與過去不同，近岸周圍已乾涸，底部岩石和淤泥裸露出來，龜裂的水庫底部一覽無遺。

水庫 抗旱 氣象局

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