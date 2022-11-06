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還有這招？高速公路上設置雷射燈光秀 「閃醒」駕駛人

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
山東一條高速公路在夜間設置彩虹雷射燈，稱可防止駕駛人打瞌睡有助提升夜間行車安全。（濟南時報）
山東一條高速公路在夜間設置彩虹雷射燈，稱可防止駕駛人打瞌睡有助提升夜間行車安全。（濟南時報）

山東省濟南至青島一條高速公路上設置了多處防疲勞雷射燈幕，幾道雷射燈射向空中，據稱這奇招可「閃醒」在夜間行車昏昏欲睡的司機，大大降低行車安全風險，降低事故發生率。

濟南時報報導，這些並不是普通的燈光，而是高速交警聯合運營公司投入使用的防疲勞雷射燈幕，通過閃爍和色彩絢麗的燈光來刺激駕駛人的視覺，以達到防疲勞的效果。

山東省公安廳交通管理局五支隊民警李藝鳴表示，這是在濟青北線青島方向k288到k290的位置建設的疲勞駕駛喚醒區的其中一項功能，「疲勞駕駛喚醒區內還有路面震盪線、集束定向音響等設備」。這是支隊在淄博建設的第二套疲勞喚醒區，屬於2.0升級版，相比第一套1.0版本，雷射燈幕和音響上進行了升級。

從去年開始，該支隊在疲勞駕駛多發、事故多發路段建設疲勞駕駛喚醒區，通過利用彩色雷射燈幕、路面震盪線、集束定向音響等設備，對駕駛員視覺、觸覺、聽覺進行多重感官刺激，起到醒目提神、振奮精神的作用。

據瞭解，這套2.0版本的疲勞駕駛喚醒系統，一是雷射燈束穿透能力增強，晴天情況下，穿透距離兩公里以上。遇雨雪霧等天氣，形成光幕效果，改變了傳統高速公路單調的通行環境；二是對音響廣播內容進行了聲學處理，聲音在總響度不變的情況下，定向發送能力和穿透玻璃能力進行了大幅提升；三是2.0版本對聲音和燈束進行了聯動處理，燈束隨播放內容變幻，加上路面的震盪線，醒目提神的效果也大為增強。

對於網友擔心的酷炫燈光會不會影響視線，李藝鳴表示，燈光是經過科學測算，方向是朝上的，不會影響視線。

有網民點讚稱：「有創意人性化設計」；「一瞬間就不疲勞了，特別的清醒」。不過也有人認為反容易引發事故：「你在看這個視頻的時候，你的視覺關注點到底在天上還是前方路上。是不是想掏手機拍這個景？」

高速公路 公安

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