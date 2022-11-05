超驚險！長髮女大鬧馬路倒退走 情緒高漲突衝向巴士車頭：開車啦！

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香港01／ 卡洛兒
從高空影片可見，事發於銅鑼灣伊榮街，當時一名穿白色上衣、長髮披肩的女子大模斯樣在馬路中央行走。（影片截圖）
從高空影片可見，事發於銅鑼灣伊榮街，當時一名穿白色上衣、長髮披肩的女子大模斯樣在馬路中央行走。（影片截圖）

在馬路上亂行穿插，非常危險！一段影片近日在即時通訊程式上流傳，只見銅鑼灣有女子在馬路中央亂行，甚至罔顧安全地倒後行，有人見狀把她拉回行人路不果，她掙扎並突圍衝到巴士前方，場面十分驚險。

近日在即時通訊程式群組流傳的驚險片段未有交代時間日期，但從高空影片可見，事發於銅鑼灣伊榮街，當時一名穿白色上衣、長髮披肩的女子大模斯樣在馬路中央行走，有巴士駛入該街道時即緩慢前行，而長髮女則依然故我倒後行走，手舞足蹈，情緒高漲，又大聲叫囂「殺死我」。

車頭拍打玻璃大喊「開車啦，殺死我呀！」。另有黑衣短裙女子及另一名藍衣男子亦走出馬路，「夾手夾腳」將長髮女包圍，並在驚險重重下引導她回到行人路，未知3人與長髮女是否認識，影片亦在此結束。

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文章授權轉載自《香港01》

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