快訊

85歲年邁母親死在家 兒深夜用輪椅載遺體到公園棄屍

北京疫情延燒 要求餐飲從業人員「一天一檢」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京市民正在進行核酸檢測。記者陳政錄／攝影
北京市民正在進行核酸檢測。記者陳政錄／攝影

在大陸當局堅持「動態清零」下，面對本土疫情持續不斷，北京市餐飲行業協會5日發布消息稱，從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢測頻次調整為「一天一檢」。

據北京日報，北京市餐飲行業發布消息指，根據北京新冠肺炎疫情防控調度會議部署要求，為進一步加強重點人群防疫管理，確定從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢測頻次調整為「一天一檢」。

在此之前，北京市曾於今年五月因疫情考量，一度暫停過餐飲行業內用，如今，隨著北京市此輪疫情自9月29日起，至今一個多月未見好轉，並持續有外省關聯病例、隱匿的本土感染源被發現，餐飲業再次成為當局重點關注的對象。

據央視報導，11月4日0時至24時，北京新增37例本土確診病例和5例無症狀感染者（含3例無症狀感染者轉確診病例，其中24例已通報），涉及順義、東城、平谷、密雲、大興、海淀、朝陽、昌平等多區。其中，34例為隔離觀察人員、5例為社會面篩查人員。

北京市疾控重申，要求各社區加強人員出入管理，公共場所堅持掃碼測溫、查驗72小時核酸陰性證明、規範科學佩戴口罩、保持安全社交距離等常態化防控措施，以及嚴格進出京管制等。

值得注意的是，北京馬拉松將於6日早上七時許鳴槍起跑，屆時將有上萬人在開跑後「脫下口罩」，這個曾在中共二十大前，被視為大陸放寬疫情管控風向標的活動，也受到關注。目前，主辦方要求馬拉松參賽者是北京常住居民、完成疫苗接種，持24小時核酸陰性證明，北京市也已公布交通管制路線等，尚未有取消或延期的跡象。

北京 疫情 馬拉松

延伸閱讀

影／清水馬拉松2千名跑者 前後任議長兄弟檔一起勇腳

七國集團外長呼籲北京和平解決兩岸問題

蕭茲訪北京 白宮表尊重 重申不要求他國選邊站

在大陸德國僑民將可接種BNT疫苗 蕭茲：盼施打範圍逐步擴大

相關新聞

北京疫情延燒 要求餐飲從業人員「一天一檢」

在大陸當局堅持「動態清零」下，面對本土疫情持續不斷，北京市餐飲行業協會5日發布消息稱，從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢...

香江風情／香港新現富貴版「兩餸飯」

香港人說的「餸」就是菜，所謂「兩餸飯」相當於台灣兩菜一飯的便當。疫情蔓延、經濟衰退之下，香港「兩餸飯」大行其道。不過，作...

車上吃方便麵沒戴口罩罰2000 貨車司機急哭：怎給媳婦交代

一名貨車司機日前運貨到寧夏一間工廠，期間獨自在車內吃了一碗方便麵果腹，結果被以「未戴口罩」開罰2000元人民幣，引發網友...

禁員工午休趴睡？杭州電商公司：可買折疊床

杭州一家電子商務公司禁止員工午間趴睡的通知在網上瘋傳，引發網友熱議。公司負責人表示，該文件屬實，員工可以買折疊床來睡。杭州市西湖區人力社保局表示，該文件不違反相關法規，屬於公司內部規定。

坐擁92公司 張庭夫妻富可敵國 網酸「一輩子掙不到人家一天的」

張庭、林瑞陽夫婦因不當傳銷調查，凍結大筆資產，官方決定4日召開聽證會，傳出可能開罰夫妻200億元人民幣（約27.4億美元...

中式太空餐120種 中國新空間站「天宮」堪比豪宅

日媒報導，中國新空間站「天宮」是豪宅規格，還有120種中餐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。