北京疫情延燒 要求餐飲從業人員「一天一檢」

在大陸當局堅持「動態清零」下，面對本土疫情持續不斷，北京市餐飲行業協會5日發布消息稱，從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢測頻次調整為「一天一檢」。

據北京日報，北京市餐飲行業發布消息指，根據北京新冠肺炎疫情防控調度會議部署要求，為進一步加強重點人群防疫管理，確定從即日起，將餐飲行業從業人員核酸檢測頻次調整為「一天一檢」。

在此之前，北京市曾於今年五月因疫情考量，一度暫停過餐飲行業內用，如今，隨著北京市此輪疫情自9月29日起，至今一個多月未見好轉，並持續有外省關聯病例、隱匿的本土感染源被發現，餐飲業再次成為當局重點關注的對象。

據央視報導，11月4日0時至24時，北京新增37例本土確診病例和5例無症狀感染者（含3例無症狀感染者轉確診病例，其中24例已通報），涉及順義、東城、平谷、密雲、大興、海淀、朝陽、昌平等多區。其中，34例為隔離觀察人員、5例為社會面篩查人員。

北京市疾控重申，要求各社區加強人員出入管理，公共場所堅持掃碼測溫、查驗72小時核酸陰性證明、規範科學佩戴口罩、保持安全社交距離等常態化防控措施，以及嚴格進出京管制等。

值得注意的是，北京馬拉松將於6日早上七時許鳴槍起跑，屆時將有上萬人在開跑後「脫下口罩」，這個曾在中共二十大前，被視為大陸放寬疫情管控風向標的活動，也受到關注。目前，主辦方要求馬拉松參賽者是北京常住居民、完成疫苗接種，持24小時核酸陰性證明，北京市也已公布交通管制路線等，尚未有取消或延期的跡象。