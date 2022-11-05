背著相機追著美女跑 上海安福路上的「老法師」

上海的安福路時常出現這樣的畫面：一群拿著相機的中老年人圍著穿著潮流的年輕女性拍攝，排場猶如明星駕到。這群被稱為「老法師」的攝影者在網上評價不一，很多人不理解他們的行為，他們成為網紅街區裡爭議般的存在。

戴著鴨舌帽，穿著T恤衫、休閒長褲，手握價值不菲的器材，看到穿著潮流的年輕人便一股腦兒地衝上去按快門……。這群中老年攝影愛好者活躍在上海大大小小的網紅街區、商業廣場、展會展覽，甚至各類大型活動都有他們的身影。

「老法師」，源於上海俗語的稱呼，原本是指精通某事的高手或專家。而如今，成為安福路上老年攝影愛好者的專屬外號。

在人群中辨別「老法師」並非難事，有人敬佩他們對攝影的堅持，而更多的人則表示不理解這樣的行為。有人將其中專盯年輕女性拍攝的「老法師」與「為老不尊」畫上等號，將這群愛好攝影的中老年男性推向輿論的風暴眼。

上觀新聞報導，64歲的建國就是一位攝影「老法師」，他的微信裡有不少被他拍過的女孩，大多是展會上的車模和路上偶遇的人，多拍幾次就成為了朋友。

「幫伊拉拍好照片，吾會抓緊把照片導出來發過去，伊拉收到照片老開心額」。有位車模建國連續拍了五六年，有一次沒去展會，車模還問他「今朝爺叔哪能沒來啦」。

建國身上常備兩本相冊，裡面塞滿了他曾拍攝過的女孩照片。即使再次相遇的概率很小，只要是滿意的作品，他都會打印出來隨身帶著，「有些沒留微信的，萬一路上又碰到了，正好送給她留作紀念」。

攝影占位 叔伯街頭推擠

「老法師」族群最容易產生的衝突就是攝影搶占機位。

在今年的上海時裝周新天地會場附近，「老法師」們為了搶拍穿著時髦的外國女性而推擠，錯失最佳機位的「老法師」，憤怒的推了前面的人。在乍浦路橋上，也有兩位「老法師」因搶占機位發生衝突，最後讓被拍攝的模特尷尬的上前勸阻。

建國站在人群之外，他從不參與任何一場搶占機位的大戰，用他的話說，「看到小姑娘就衝上去，老么腔調額」。

衝突並不僅僅局限於「老法師」群體內部。前段時間，某打架視頻在「老法師」圈子裡廣泛傳播。視頻中，一位身著白色休閒裝戴著墨鏡的男子一把拿起店內洗手液的瓶子，衝到街上向一位「老法師」揮了一拳，路人迅速閃開，躲在一旁記錄下這一幕。

據HARMAY話梅店員工韓天回憶，當時有位戴著白色鴨舌帽的「老法師」偷拍店內顧客，甚至影響正常營業。一位常客便與「老法師」產生語言爭執，最後發展到肢體衝突。

「偷拍和打人都不對，攝影師和被拍者之間缺少溝通。」韓天說。在安福路，「老法師」們幾乎每天都準時報到，時間從下午2點持續到5點，工作日大約有十幾二十個人，一到節假日或週末人數將近翻倍，「他們『上班』比我們還積極，」韓天打趣道。

在安福路上，「老法師」們經常占用橫道線的位置拍攝過馬路的年輕人，部分被拍者也會迎合他們，重複多次過馬路。有些老法師不顧紅綠燈指示亂穿馬路，路上的車輛也只能跟隨著他們緩慢前進。有一次，一位男性駕駛員怒氣沖沖地下車咆哮「伐要擋路」。

追尋潮流 非年輕人特權

報導指出，建國愛好攝影多年，出門總是帶著相機，卻經常一張照也不拍。他總是反覆去逛夜市、商場，「上海每天都不一樣，時時刻刻都在變化，不了解最前沿的資訊就會落後」。

攝影是他觀察社會的第三隻眼，「老了就不能追潮流？我就不買這個帳，時尚不是年輕人的特權」，建國從來就是個不服輸的人。

建國初中畢業後被分配到崇明國營農場插隊三年，之後頂替父親的工作進紅旗力車廠，從最基礎的機械工種做起，一路做到工會攝影記者和工廠總務。

進廠後，建國開始玩攝影，他曾攢學費參加照相館舉辦的攝影課程，每月存10元買下人生第一台海鷗牌膠片機。退休後，他加入黃浦區老年攝影協會開始接觸街拍，前前後後共買了四五台相機。

用他的話說，「儂歡喜吃老酒抽香煙，吾歡喜拍照片，想法不同」。有幾回碰到熱愛攝影但沒條件買設備的年輕人，建國二話不說就送了台相機鼓勵對方認真學攝影。

他的退休生活比年輕時工作還忙碌，沒有周末，沒有休假，除非天氣不好，否則每天都背著個相機「盪馬路」，建國是「老法師」圈子裡公認的趕場達人。他很擅長做功課，一年裡所有重要的攝影活動和時間節點，建國全都了然於心，甚至每一天的街拍路線，他都會提前一個晚上安排得妥當。

在建國看來，擔心落後的另一層含義是害怕衰老，尤其是退休後心態和狀態上的衰老，他愛攝影，因為攝影永遠學不完。「攝影展開的內容有很多，要知道一年裡不同花開的時間，天文地理，動物和自然界的一切知識，最新的網紅打卡點，上海各條馬路的特色，搞攝影的都要學習，所以攝影學不夠，天天都在學，長知識」。

說他是上海的活地圖一點兒都不為過，騎車去任何一條市中心的馬路都不需要導航，他的下一步計畫是梳理郊區各個名勝古蹟的最佳攝影點，再逐一打卡拍攝。

拄杖追拍美女……為老不尊？精神可嘉？

微信公眾號「柒映像」日前發布一個自稱「可能會因此掉粉」的視頻為「老法師」們發聲，在評論區引發起熱烈的討論。

視頻中一位撐著拐杖的老法師正在拍攝，有些網友稱讚其精神可嘉，另一些網友則評價「路都走不動了，撐著個拐杖還喜歡拍美女」。

有人評論質疑，「用手機拍照也能算攝影愛好者嗎」，更有甚者直接提出「愛好是好事，愛好拍女人就是問題了」。視頻下方甚至還有這樣一條評論：老年人可以去拍一些老年人的題材，真的不要去湊年輕人的熱鬧，或許會好一點。

為何圍繞中老年男性攝影愛好者的爭論如此熱烈？

街拍變味 影響群體觀感

建國把「老法師」群體分為三類，有來拍著玩玩打發時間的，有來專門學攝影的，也有來拍照發在網上賺流量的，他把自己歸在第四類，「我只是來湊熱鬧觀察社會的」。

在安福路上，建國偶遇了德寶，德寶常年用手機拍女性視頻。德寶是眾多「老法師」的典型代表，拍攝的年輕女性照片或視頻常常會發小紅書、抖音、朋友圈，一是為了炫耀攝影技術，二也是為了博取外界關注。

建國對這種行為嗤之以鼻，「有些老頭專門盯著小姑娘下半身拍，素質老低的，也不理解為撒要這麼做，這個和學攝影、搞攝影是兩回事」。

報導說，面對網路上的負面評論，另一位「老法師」根福倒是覺得既委屈又冤枉。根福原是永康路街拍的常客，永康路一度形成較為良好的街拍氛圍，因為封控，永康路元氣大傷，根福只好轉戰安福路，「有很多年輕人拍視頻對老年人亂評一通，以求流量，最近拍攝環境不太友善，我們大多數人拍照都是文明禮貌的」。

有一次建國在橋上遇見了「老法師」向軍，向軍同他講起了一件趣事：前幾天在橋上，好幾個年輕小伙子逮著小姑娘拍照，拍完就問伊拉要鈔票，一張照片收一百塊，小姑娘都急哭了，吾實在看伐下去，上去解圍，還幫伊拉拍了好多照片，加了微信發過去，小姑娘一個勁兒地說謝謝爺叔。（文中採訪對象均為化名）