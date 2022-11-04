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禁員工午休趴睡？杭州電商公司：可買折疊床
杭州一家電子商務公司禁止員工午間趴睡的通知在網上瘋傳，引發網友熱議。公司負責人表示，該文件屬實，員工可以買折疊床來睡。杭州市西湖區人力社保局表示，該文件不違反相關法規，屬於公司內部規定。
綜合媒體報導，通知寫到禁趴睡的理由，「冬季天氣寒涼，人體進入睡眠之後，體溫下降，抵抗力變弱，在辦公室內又少著禦寒衣物，午睡非常容易受涼，同時午睡方式錯誤還容易引起其他疾病。冬季氣溫低下，血液循環本就緩慢，趴在辦公桌上午睡，身體容易受到壓迫，血液循環差，還會出現凍瘡和肢體麻木的現象。而且冬季午睡如果離午餐較近，還會導致食物消化不良，引起胃腸道疾病」。
公司負責人表示，「沒有禁止午睡，只是冬天到了，要大家注意睡覺（方式），可以買折疊床等躺著睡就好了，只是不能趴著（在桌上）睡」。
西湖區人力社保局人員則說，「這是公司內部規定，沒有違反勞動法，也沒有對員工進行傷害，既然不准趴在桌子上午睡，可以選擇其他方式午睡，比如躺著睡」。
有媒體評論，「這不是管得太寬了嗎？午休時間，我自己的時間，我願意咋睡就咋睡，我得病我願意，用得著你來『關心』？真要為員工著想，為員工多備點折疊床或沙發不『香』嗎？」
還有網友猜測，這或許是壓榨員工的午休時間，或怕員工趴睡猝死承擔責任。如果這樣，這企業的員工該想想找下家了。
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