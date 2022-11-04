陸智能網聯汽車 將辦准入、上路試點

中國大陸工業和信息化部2日在一份通知中稱，將開展搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車准入和上路通行試點工作。

中新社報導，這份《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知（徵求意見稿）》由大陸工信部會同公安部起草，現在向社會徵求意見，意見反饋截止日期為12月1日。

通知稱，將遴選符合條件的道路機動車輛生產企業和具備量產條件搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展准入試點；對通過准入試點的智能網聯汽車產品，在試點城市的限定公共道路區域內開展上路通行試點。

智能網聯汽車搭載的自動駕駛功能是指大陸國家標準《汽車駕駛自動化分級》定義的3級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和4級駕駛自動化（高度自動駕駛）。

此次試點，旨在促進智能網聯汽車的功能、性能提升和產業生態的迭代優化；支撐相關法律法規、技術標準制修訂，推進健全完善智能網聯汽車生產准入管理體系和道路交通安全管理體系。

上周大陸工信部發布的《道路機動車輛生產准入許可管理條例（徵求意見稿）》中，要求智能網聯汽車產品同時應當符合預期功能安全、功能安全、網路安全和數據安全相關標準、技術規範要求，其中具有自動駕駛功能的產品應當通過風險測試評估。