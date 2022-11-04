陸18部門聲明 生態問題列優先

中國大陸生態環境部、國家發改委、公安部等18個部門日前聯合印發《關於推動職能部門做好生態環境保護工作的意見》（以下簡稱意見），明確生態環境是關係大陸當局的使命宗旨的重大政治問題，也是關係民生的重大社會問題。地方各級黨委和政府要把解決突出生態環境問題作為民生優先領域。

中新社報導，大陸生態環境部有關負責人3日對該《意見》解讀時表示，制定發布《意見》，有利於推動職能部門更好履行生態環境保護職責、形成工作合力，進一步強化權責明晰、協調聯動、齊抓共管的生態環境治理體系，夯實生態文明建設和生態環境保護政治責任。

據介紹，《意見》從堅持和加強黨全面領導、明確生態環境保護具體事項牽頭部門、強化生態環境保護履職盡責、實施生態環境保護專題報告制度、加強生態環境保護工作落實情況督辦、加強督察問責和正向激勵、加強生態環境保護監督保障等七個方面作出安排部署。

《意見》明確，大陸國務院有關職能部門每年向中共中央、國務院報告生態環境保護職責履行情況。黨政主要負責人要認真落實本行政區域生態環境保護第一責任人的責任。對督察檢查等工作中發現的弄虛作假、欺上瞞下等形式主義、官僚主義以及不作為亂作為、不擔當不碰硬且造成生態環境損害後果或不良社會影響的失職失責行為等問題，應當按有關權限、程序和要求及時移交紀檢監察機關或組織（人事）部門等。

《意見》要求，建立完善生態環境部門會同有關職能部門和公安、檢察、法院等機關聯動機制。公安機關依法嚴厲打擊各類破壞生態環境涉嫌違法犯罪行為，支持有關職能部門依法履職，對阻礙有關職能部門依法履職，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；涉嫌犯罪的依法立案偵查。