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上海租房新規 房東不得斷水斷電、提前收回房子

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
上海租房新規定，要求房東不得用斷水斷電的方式提前收回房子。（網路照片）
上海租房新規定，要求房東不得用斷水斷電的方式提前收回房子。（網路照片）

上海市公布租屋新規定，要求房東不得用斷水斷電等方式，來強迫租屋人解約，提前收回房子，否則將處罰人民幣1萬元以上20萬元以下罰款。

澎湃新聞報導，上海市人大常委會審議通過《上海市住房租賃條例（草案）》共7章65條，主要內容包括健全治理機制、規範租賃行為、加強市場主體管理、突出民生保障、堅持服務監管並重等方面。此次公開徵求意見時間為2022年11月2日至11月16日。

中指研究院指數事業部研究副總監徐躍進指出，《上海市住房租賃條例（草案）》是繼北京之後，又一個規範住房租賃、長租公寓等新興業態的地方性法規。與北京類似，條例對住房租賃價格管理、規模化租賃管理、租賃資金監管等方面都做了相關規定。

徐躍進指出，上海市租房人口規模大，租金水準高。根據第七次人口普查資料，上海市約38.7%的家庭戶在租房子住。根據中指50城住宅租賃價格指數，2022年10月上海住宅平均租金為人民幣83.7元/平方米/月（約每坪新台幣1,229元），租金水準居50城前列；租金收入比超過30%。

《條例》規範租賃行為，平衡租賃雙方權利義務關係。嚴格住房出租要求，明確出租住房應當遵守的規定，禁止群租。

《條例》要求出租住房應當遵守下列規定：（一）房屋符合國家和本市建築、消防、治安、防災、衛生、環保等方面的標準和要求；（二）具備供水、供電等必要的生活條件；（三）以原始設計或者經有關部門批准改建的房間為最小出租單位；（四）廚房、衛生間、陽台、貯藏室以及其他非居住空間不得單獨出租用於居住；（五）每個房間的居住人數和人均居住面積符合本市相關規定；（六）法律、法規、規章的其他規定。

此外，《條例》規定，出租人不得採取停止供水、供電、供熱、供燃氣以及其他故意降低服務標準等方式，或者採取暴力、威脅等非法方式，強迫承租人變更、解除住房租賃合同，提前收回租賃住房。

若違反第二款、第三款規定，出租住房不符合相關規定的，由區房屋管理部門責令限期改正，處人民幣1萬元以上5萬元以下罰款；逾期不改正的，處人民幣5萬元以上20萬元以下罰款。

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