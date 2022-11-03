快餐「真功夫」涉侵權李小龍肖像動作 20個商標被宣告無效

因商標圖案酷似武打巨星李小龍的肖像與經典動作，連鎖快餐品牌「真功夫」被李小龍女兒李香凝控告侵權案，目前尚未宣判，近日卻傳出「真功夫」的20個圖形商標無效被中國國家知識產權局宣告無效。

紅星新聞報導，中國商標網顯示，被裁定無效的圖形商標，均酷似李小龍的肖像及經典動作。值得注意的是，此舉可能影響李小龍女兒李香凝8月底起訴「真功夫」的商標糾紛，李香凝指控「真功夫」商標涉嫌侵犯李小龍形象，索賠2.1億元人民幣（約3063萬美元）。

另據南方都市報報導，真功夫相關負責人稱，被宣告無效的20個「老的」真功夫商標是否違反「商標法」及其他爭議，「有待上海法院判。」

據報導，被裁定為「無效宣告」的20個商標，均為圖形商標，由真功夫於2007年-2013年註冊。據多份裁定書的公告，2021年9月，李香凝就這些商標向國家知識產權局提出無效宣告請求。

國家知識產權局審理後認為，李小龍是一代武術宗師，中國功夫首位全球推廣者，好萊塢的首位華人主角，被譽為「功夫之王」，在爭議商標申請註冊之前，李小龍已是家喻戶曉的公眾人物，具有極高的知名度和廣泛的影響力。爭議商標與李小龍的肖像及經典動作幾近相同，作為商標使用在核定服務上，易使消費者對服務的來源等特點產生誤認。

裁定書顯示，依照2001年「商標法」第十條第一款第（七）項、2019年「商標法」第四十四條第一款、第三款和第四十六條的規定，國家知識產權局裁定這些爭議商標無效宣告。