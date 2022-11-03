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杭州女意外找回15年前存摺 看到「驚人數字」嘆：有錢就要花

香港01／ 撰文：陳進安
一名女子找到15年前的存摺，發現存款不增反減，原來是忽略了銀行有最低門檻的規定，被收取保管費。圖／香港01
一名女子找到15年前的存摺，發現存款不增反減，原來是忽略了銀行有最低門檻的規定，被收取保管費。圖／香港01

浙江杭州蕭山一名金姓女子近日意外找回一份存摺，上面有著一筆15年前的存款。正當她滿懷期待地想查閱該筆約200元（人民幣．下同）存款在遺忘多年後，如今能變成多少錢時，卻發現錢不增反減，變成了88.8元，而這全因她沒了解清楚銀行的規定。

日前，金女的同事在整理辦公用品時，翻出上述存摺，其餘額顯示為202元，最後一筆交易時間為2007年6月24日，距今過了整整15年。據網民回憶，2007年時的200元就相當高中生一個月的生活費，「我們高中的早餐，片兒川一碗是3元，揚州炒飯是1.5元，200元夠當時的我吃67碗片兒川或133碗揚州炒飯了」，加上新聞上不時出現諸如大媽炒股忘記密碼，結果13年後由5萬變500萬元的新聞，因此，金女的同事們都對她最終能取回多少錢感到很好奇。

然而，當金女懷著激動又忐忑的心情到農業銀行查證，卻得知202元在經過15年後變成了只有88.72元。這到底是怎麼一回事？原來，對於低於500元的存款，農業銀行會每季度收取3元的費用，一年下來就是12元，直到賬戶沒錢了為為止，而金女的88.8元，還是多得銀行多給了8分。

對於這筆不似預期的橫材，金女未有表現得沮喪，反而是開起了玩笑，認為有錢就要花，千萬不要把錢忘在銀行，不然等待的就是錢越變越少。

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文章授權轉載自香港01》

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