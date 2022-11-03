孫河組團中心湖公園啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
孫河組團中心湖公園近日對外開放，秋色迷人。圖／本報北京傳真
孫河組團中心湖公園近日對外開放，秋色迷人。圖／本報北京傳真

金秋時節，朝陽北部再添一處波光瀲灩的湖泊－孫河組團中心湖。孫河組團中心湖公園近日對外開放，這處集蓄滯雨水、調水循環、小微濕地、濱水綠道及運動功能為一體的城市公共生態空間，為周邊約3萬居民提供了親水休閒的好地方。

孫河組團中心湖公園是一處開放式公園，周邊有孫河組團、康營家園四期等多個居民區。從北甸南路進入公園，一池碧水映入眼簾，藍天白雲倒映水中，湖面野鴨戲水，岸邊翠柳迎風，池中蘆葦搖曳。朝陽區水務局相關負責人介紹，近年來，朝陽區啟動骨幹河道水系連通工作，對骨幹河道連通補水，形成水系連通格局。孫河組團中心湖是朝陽北部骨幹河道連通的關鍵一環，中心湖也能起到一定的水體自淨功能。

中心湖綜合治理工程2021年5月開工建設，今秋完工。建設前期，廣泛徵求居民意見，秉承生態與遊憩功能兼具協調的設計理念，將原有坑塘改造為景觀水面，保留原有樹木，留下更多綠蔭，打造出2.5公里濱水綠道、2.7萬平方公尺雨洪濕地、12.2萬平方公尺公共空間，並建設1座市民服務驛站。

「空氣好，風景美，出門5分鐘就到！」市民魏女士喜歡帶著女兒在步道散步，她說：「家門口就有一片生態濕地，不僅能讓孩子親近自然，還能從小培養環保意識。」

濕地 雨水

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