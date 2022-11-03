大陸東協衛星遙感應用中心 成立

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸—東協衛星遙感應用中心揭牌儀式11月1日在北京以線上線下結合形式舉行。

中新社報導，2021年10月，中國大陸在第24次中國—東協領導人會議上提出建立中國—東協衛星遙感應用中心的倡議。經過一年的努力，由大陸自然資源部、廣西壯族自治區人民政府，與東協國家衛星遙感相關機構共建的中國—東協衛星遙感應用中心正式成立。

據了解，中國—東協衛星遙感應用中心將按照融合協同原則，打造1+2+10總體布局，即1個總部、2個遙感中心、10個數據應用中心，建立中國和東協國家衛星遙感應用合作機制，構建中國和東協國家衛星遙感數據共享網路體系，開展數據交換及共享、公共產品研製及應用、遙感技術服務及研發、人員培訓與交流，利用中國大陸自然資源衛星遙感數據及技術，助力東協國家和區域可持續發展。

中國—東協衛星遙感應用中心由大陸自然資源部國土衛星遙感應用中心牽頭，聯合國家衛星海洋應用中心、廣西壯族自治區自然資源遙感院、自然資源部第四海洋研究所、中國自然資源航空物探遙感中心，與東協國家相關機構合作建設，形成多尺度、全覆蓋數據資源支撐，共同開展基於雲環境的中國—東協衛星遙感數據網路平台建設，協同聯動構建中國陸地和海洋衛星數據產品面向東協的綜合服務開放門戶。

相關人士認為，中國—東協衛星遙感應用中心的成立，是中國與東協國家深化衛星遙感應用合作，服務東協國家經濟社會環境可持續發展的重要舉措。

東協 建中

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