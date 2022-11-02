吃湯包改變一生！他好心扶了陌生老翁一把 獲贈上海蛋黃區住宅

俗話常說好心有好報！一位靠著幫企業老闆開車、租屋獨居的男子，10年前在湯包店用餐時，好心扶了坐在對面的老翁一把，兩人從此結緣，男子還擔負了照顧老翁的責任，時間長達8年。去年老翁過世前，決定將上海蛋黃區的一間房產及遺產留給男子，故事曝光，感動眾人。

根據《鳳凰網》報導，10年前（2012年）男子鄭華偶然在湯包店用餐時，遇到了退休獨居的老翁李平，因湯包店生意非常好，常常滿座，兩人恰巧被安排併桌用餐，老翁李平餐後起身時，顯得吃力還差點跌倒，鄭華見狀趕忙伸手扶了他一把。老翁想當感動頻頻道謝，還說之前在淮海公園不小心摔一跤，坐在地上30分鐘都沒有人來幫忙，最後是被警察送回家的。

後來兩人在店門口聊了一會兒，互相認識後，老翁覺得鄭華是個好心人，就跟他要了手機號碼。隔了幾天，老翁就邀鄭華到家裡坐坐，此後雙方開始頻繁來往。鄭華發現老翁是一人獨居，雖然老翁表示有一位女兒住在國外，還有個侄子平均每月會來探望一兩次，但鄭華從未看過他們出現，所以便常打電話詢問是否有需要幫忙的地方，有時還把公司車開回家，順道載老翁出門兜兜風。

兩人相識一年多後，鄭華意外摔斷腿需要住院動手術，因家人都不在身邊，住院期間無人照顧，老翁每天搭乘公車、地鐵幫送飯，還在鄭華出院後，邀他到家裡小住。慢慢地，小住變長住，鄭華因養傷導致失業，老翁還負擔了所有生活開銷，讓鄭華相當感動，心想他日定將回報。

鄭華在傷勢痊癒後，考上了保險代理人職照，用完成第一筆保單的佣金2萬人民幣（約台幣8.8萬元）買了一輛二手摩托車，載著老翁四處逛逛，平日行動不便的老翁，拓展了生活空間，還能去看望母親的墓地，相當開心。就這樣，兩個非親非故的陌生人，像對待家人般的互相扶持過日子。

相處三年後，老翁李平已82歲，健康狀況每況愈下，他徵詢鄭華的意願，希望餘生能由他來照顧，為了確保法律效力，老翁帶著鄭華到法院公證，正式成為他的法定監護人。最終，鄭華一直照顧老翁，直到2021年老翁因病離世，之後，鄭華才發現老翁生前已擬好遺囑，將兩人在上海所住的房產及所有遺產，全都留給了自己。

故事曝光感動眾人，紛紛留言「好人有好報」、「善良，是一個人最好的風水！」、「始於良善，終於良善。從路人到家人，照顧人無條件的照顧，老人無條件的託討，是超越金錢和血脈的情誼」、「整個故事裡，最不值錢的就是那套房了」、「有一句話說得很對！遠親不如近鄰！」