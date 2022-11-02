快訊

獨／故宮第一次打破國寶？翁佳音：首任院長就曾弄破碗

復興高中英文師大鬥法 男師汙衊「女同事偷我照片」判決曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京西太平鼓 不再流浪

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京西太平鼓代表性傳承人高洪偉（左一）左手持鼓，右手持鼓槌，正在向學員傳授太平鼓技藝。圖／本報北京傳真
京西太平鼓代表性傳承人高洪偉（左一）左手持鼓，右手持鼓槌，正在向學員傳授太平鼓技藝。圖／本報北京傳真

秋日清晨，在中國北京國家級非物質文化遺產京西太平鼓傳習基地排練場內，一派火熱的景象。「咚咚咚」的鼓聲和「嘩啦啦」的鐵環撞擊聲，清脆悅耳。京西太平鼓代表性傳承人高洪偉左手持鼓，右手持鼓槌，正在向學員傳授太平鼓技藝。

2006年京西太平鼓被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，從那時起，高洪偉便辭掉工作，專門傳播太平鼓技藝。他常年奔波在外，借用臨時的場地進行教學，擁有一個固定的傳習場所是他的夙願。

今年9月初，門頭溝區相關負責人孫華找到高洪偉，「咱們區建成了一個新發展藝術工廠文創園，你要不要把傳習基地和傳承人工作室設立在那裏？」他說的這家文創園前身是人民礦山機械設備廠，2019年經升級改造，變身為創意藝術產業園區，具有企業孵化、研發、辦公、展示、演藝等綜合功能。北京舞蹈學院舞蹈考級院京西校區，就是園區的文化藝術產業之一，校區不僅能夠提供寬敞明亮的舞蹈教室，還有兩個專業的錄影棚，可以錄製教學視頻。

經過考察、協商，高洪偉決定將國家級非物質文化遺產京西太平鼓傳習基地和傳承人工作室落戶在此。目前，園區、校區和傳習基地三方正在共同籌備京西太平鼓舞劇的創作，打造具有時代感、現代氣息和地方特色的首部京西太平鼓舞劇。

太平鼓，外形像把團扇、扁扁的形狀又叫單鼓，寓太平安樂之意。2006年6月9日，京西太平鼓列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。從此，小小的太平鼓從京西大山深處走向了全中國大陸、甚至敲響在國際舞台。

在唐朝武則天時宮女中，即有打太平鼓的。而太平鼓流行於北京，則是明代。據《帝京景物略》載，童子撾鼓，傍夕向曉，曰太平鼓。

這種日夜玩鼓的情形，正是明代經濟繁榮之時。歷史上京西門頭溝一帶流行的太平鼓，是來自滿族婦女歌舞的集體舞。男子也來擊打太平鼓，出現於二十世紀初，是近百年才興起的。百姓打太平鼓，屬於北京地區的節日習俗。

北京 遺產

延伸閱讀

巴基斯坦總理訪中 北京：雙方會簽署成果文件

老爸花200元買「尖尾海怪」回家玩 兒子認出驚曝：瀕危國家級保育動物！

高雄新景點！內惟藝術中心今起試營運 擁國家級戲院

內地赴澳門旅遊簽註、北京恢復辦理 拚經濟復甦

相關新聞

陸消費投訴 售後服務變多

根據中國消費者協會消息，今年第三季度大陸全國消協組織受理投訴解決率83.64%。

每平方公尺9萬元 上海出現「稅收百億樓」

繼上海前三季度經濟走出V型曲線之後，10月31日，2022年上海市第一幢年稅收額突破100億元人民幣的商務大樓也宣告誕生...

京西太平鼓 不再流浪

秋日清晨，在中國北京國家級非物質文化遺產京西太平鼓傳習基地排練場內，一派火熱的景象。「咚咚咚」的鼓聲和「嘩啦啦」的鐵環撞...

「隨時都要準備好遺囑」 陸主旋律電影 揭外交官撤僑祕辛

今年大陸十一檔期電影中，唯一受到觀眾青睞的「萬里歸途」是首部聚焦外交官撤僑的大陸電影，該片戰爭場面真實，看哭許多外交官。有大陸外交官透露，他們曾在緊急撤僑時被允許打電話給家人「交代遺囑」；有次在參與剛果撤僑行動中，從機場接同事返回使館，剛進門，一發子彈便擦肩打在使館大門上，驚險萬分。

上海華東師範大學成立台灣研究院 聚焦全局性重大課題

上海華東師範大學「台灣研究院」10月29日揭牌成立，華東師範大學黨委書記梅兵表示，站在「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總...

抖音「助侵權陸劇」須賠上億元 刷新中國影視版權紀錄

騰訊視頻提告抖音一案有了新的進展，短視頻侵權再起波瀾。近日，「雲南蟲谷」被侵權案宣判，法院認定抖音構成幫助侵權判賠超32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。