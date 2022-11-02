京西太平鼓 不再流浪

秋日清晨，在中國北京國家級非物質文化遺產京西太平鼓傳習基地排練場內，一派火熱的景象。「咚咚咚」的鼓聲和「嘩啦啦」的鐵環撞擊聲，清脆悅耳。京西太平鼓代表性傳承人高洪偉左手持鼓，右手持鼓槌，正在向學員傳授太平鼓技藝。

2006年京西太平鼓被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，從那時起，高洪偉便辭掉工作，專門傳播太平鼓技藝。他常年奔波在外，借用臨時的場地進行教學，擁有一個固定的傳習場所是他的夙願。

今年9月初，門頭溝區相關負責人孫華找到高洪偉，「咱們區建成了一個新發展藝術工廠文創園，你要不要把傳習基地和傳承人工作室設立在那裏？」他說的這家文創園前身是人民礦山機械設備廠，2019年經升級改造，變身為創意藝術產業園區，具有企業孵化、研發、辦公、展示、演藝等綜合功能。北京舞蹈學院舞蹈考級院京西校區，就是園區的文化藝術產業之一，校區不僅能夠提供寬敞明亮的舞蹈教室，還有兩個專業的錄影棚，可以錄製教學視頻。

經過考察、協商，高洪偉決定將國家級非物質文化遺產京西太平鼓傳習基地和傳承人工作室落戶在此。目前，園區、校區和傳習基地三方正在共同籌備京西太平鼓舞劇的創作，打造具有時代感、現代氣息和地方特色的首部京西太平鼓舞劇。

太平鼓，外形像把團扇、扁扁的形狀又叫單鼓，寓太平安樂之意。2006年6月9日，京西太平鼓列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。從此，小小的太平鼓從京西大山深處走向了全中國大陸、甚至敲響在國際舞台。

在唐朝武則天時宮女中，即有打太平鼓的。而太平鼓流行於北京，則是明代。據《帝京景物略》載，童子撾鼓，傍夕向曉，曰太平鼓。

這種日夜玩鼓的情形，正是明代經濟繁榮之時。歷史上京西門頭溝一帶流行的太平鼓，是來自滿族婦女歌舞的集體舞。男子也來擊打太平鼓，出現於二十世紀初，是近百年才興起的。百姓打太平鼓，屬於北京地區的節日習俗。