陸消費投訴 售後服務變多
根據中國消費者協會消息，今年第三季度大陸全國消協組織受理投訴解決率83.64%。
中新社報導，根據大陸全國消協組織受理投訴情況統計，2022年三季度大陸全國消協組織共受理消費者投訴28萬4099件，同比增長10.02%，解決23萬7612件，投訴解決率83.64%，為消費者挽回經濟損失3兆3947萬元（人民幣，下同）。
其中，因經營者有欺詐行為得到加倍賠償的投訴5199件，加倍賠償金額105萬元。接待消費者來訪和諮詢35萬人次。
根據投訴性質，售後服務問題占32.67%，合約問題占28.54%，質量問題占18.71%，價格問題占4.44%，虛假宣傳問題占3.87%，安全問題占2.86%，假冒問題占1.06%，人格尊嚴問題占0.60%，計量問題占0.59%，其他問題占6.66%。
本季度與2021年三季度相比，合約與售後服務問題投訴比重上升較大，質量與虛假宣傳問題投訴比重下降較多，其餘類投訴變化幅度較小。
在所有投訴中，商品類投訴為13萬9230件，占總投訴量的49.01%，與去年同期相比，比重上升5.37個百分點；服務類投訴為13萬8992件，占總投訴量的48.92%，比重下降4.00個百分點；其他類投訴為5877件，占總投訴數量的2.07%。
根據商品大類投訴數據，家用電子電器類、日用商品類、食品類、服裝鞋帽類和交通工具類投訴量居前五位。根據服務大類投訴數據，生活社會服務類、互聯網服務、教育培訓服務、電信服務與文化娛樂體育服務居於服務類投訴量前五位。
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