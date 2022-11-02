陸消費投訴 售後服務變多

今年大陸十一檔期電影中，唯一受到觀眾青睞的「萬里歸途」是首部聚焦外交官撤僑的大陸電影，該片戰爭場面真實，看哭許多外交官。有大陸外交官透露，他們曾在緊急撤僑時被允許打電話給家人「交代遺囑」；有次在參與剛果撤僑行動中，從機場接同事返回使館，剛進門，一發子彈便擦肩打在使館大門上，驚險萬分。

2022-11-02 00:10