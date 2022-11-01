上海華東師範大學成立台灣研究院 聚焦全局性重大課題

上海華東師範大學「台灣研究院」10月29日揭牌成立，華東師範大學黨委書記梅兵表示，站在「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」這個新的歷史時點上，台灣研究院的成立，既恰逢其時，更任重道遠。

華東師範大學是上海著名大學之一，官網介紹，華東師範大學是由大陸國家舉辦、教育部主管，教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。上海華東師範大學微信公眾號1日發布該校「台灣研究院掛牌成立的消息。

梅兵稱，台灣研究院將整合全校台灣研究力量，同時充分利用上海國際大都市的區位優勢和深厚的對台工作基礎，匯集上海、長三角乃至社會各界的台灣研究資源，「在服務國家對台工作大局的前提下，探索『新文科』建設路徑，並在育人資政啟民等各個方面做出實實在在的貢獻」。

台灣研究院學術委員會主任楊建榮指出，研究院的發展要努力做到謀全局、重基礎、抓重點、有特色，致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，有效促進兩岸同胞特別是青年人之間的心靈契合。

楊建榮表示，台灣研究院要與大學學科建設相結合，圍繞兩岸經濟、文化教育、人文等領域的重大現實問題，證歷史、評現實、探未來；要以開放的姿態開展智庫研究，搭建校內外、長三角區域乃至兩岸和國際學者研究交流兩岸關係的平台；要為滬台兩地，特別是台灣學生、青年在上海及周邊地區的學習培訓就業和兩岸學者的常態化交流創造條件。

上海市台辦副主任李驍東則提出，希望台灣研究院要深化與市台辦、上海各高校和研究機構的合作，夯實上海台灣研究的學術基礎，培養年輕的台灣研究人才，「為黨和國家對台工作提供高水平的政策建議」，為學術界貢獻高質量的研究成果。

台灣研究院院長王東表示，華東師範大學台灣研究院將聚焦台灣研究領域具有基礎性、戰略性和全局性的重大課題，為涉台工作領域的重大理論與實踐問題提供前瞻性的智力支持。