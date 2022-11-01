推進「清潔取暖」 大陸東北地區首度啟用核能供暖

隨著冬季腳步臨近，被視為清潔能源的「核能」供暖在大陸持續擴大使用。綜合陸媒報導，遼寧紅沿河核電站核能供暖示範項目於1日正式投運供熱，該項目是東北地區首個核能供暖項目，覆蓋大連市瓦房店紅沿河鎮，受惠的居民可達兩萬人。

紅沿河核電站核能供暖示範項目規劃供熱面積24.24萬平公尺，最大供熱負荷為12.77MW，利用紅沿河核電站汽輪機抽汽作為熱源，替代紅沿河鎮原有的12個燃煤鍋爐房，實現清潔供暖。

面對核能供暖，外界擔心會否有輻射外洩的危險。但據央視新聞報導，紅沿河鎮核能供暖項目是從紅沿河核電廠核電機組二迴路「抽取無放射性的蒸汽」作為熱源，通過廠內換熱首站、廠外熱力公司換熱站進行多級換熱，最後經市政供熱管網將熱量傳遞至最終住戶家裡。因此沒有輻射的疑慮。

紅沿河鎮每年供暖季達152天。在啟動核能供暖之前，以前供暖主要以分散小鍋爐房供暖為主，不僅佔地面積大、熱效率低、浪費能源，每到供暖季都給當地環境保護帶來一定壓力。

據官方測算，項目投產後能有效改善供暖區的大氣環境，預計每年將減少標煤消耗5726噸，減排二氧化碳1.41萬噸、煙塵209余噸、二氧化硫60余噸、氮氧化物85余噸、灰渣2621噸。

紅沿河核電站是東北地區首座核電站和東北最大電力能源投資項目。今年6月，紅沿河核電站一、二期工程6台機組全面建成投產，成為國內在運裝機容量最大的核電站。紅沿河核電站年度發電量可達480億千瓦時，約佔遼寧省全社會用電量的20%。

事實上，大陸並非首度啟用核能供暖。此前，山東海陽、浙江海鹽這兩大核電基地所在地分別在2019年、2021年已進入核能供暖時代。