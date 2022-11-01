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珠澳徵才 2千大學生參與
「珠澳新智薈」2022珠澳大學生青年人才與產業對接交流會10月30日在珠海舉辦，兩地大學生逾2000人次線上線下參與。
新華社報導，本次活動聯動粵港澳大灣區超過60所大學開展宣傳，逾130家企業響應，獲澳門特別行政區政府教育及青年發展局支持。
出席開幕式的珠澳大學青年學子當日與18家珠海重點產業名企負責人進行了對接交流。企業相關負責人通過「企業視訊展示+招聘宣講+求職答疑」的方式，從薪資待遇、發展前景、工作環境、崗位要求等方面，向直播間的求職者進行全方位介紹。會後，主辦方將定期組織珠澳大學生及青年人才前往珠海的重點產業園區及企業參觀交流學習。
「珠澳新智薈」活動舉辦4年來，舉辦了講座、主題沙龍、對接交流會等各類活動，累計服務澳門大學生約6980人，為企業引才和青年就業創業拓寬了管道。
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