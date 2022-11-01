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粵東城際鐵路 估2027年通車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

10月30日，根據廣東省交通運輸廳消息，粵東城際鐵路「一環一射線」項目全線開工動員活動在汕頭舉行，標誌著粵東城際鐵路全面進入施工階段，計劃2027年通車。

中新社報導，粵東城際鐵路線路總長約140公里，最高設計時速160公里，設站31座，總投資約509億元人民幣，工期暫定4.5年，全線共分為5段，包括汕頭至潮汕機場段、潮州東至潮汕機場段、潮汕機場至揭陽南段、揭陽南至揭陽段、潮州東至汕頭段。

上述項目設計採用「小編組、高頻次、公交化」的運輸組織模式，減少旅客候車時間，進一步提高出行效率；同時採用大站停和站站停相結合的開行方式，開行環線車、城市中心點對點等多種列車交路，更好地滿足多種客流需求。

項目建成後，汕潮揭三市區域內主要經濟據點、人口密集區和交通樞紐將串珠成鏈，區域交通「內循環」進一步打通，同時連接汕頭站、潮汕站、揭陽站、潮汕機場等重要交通樞紐，通過與汕汕高鐵、梅汕高鐵、廈深高鐵、漳汕高鐵、廣澳港鐵路等鐵路銜接加速暢通「外循環」，進一步加速粵東地區與粵港澳大灣區實現高水平聯動，為粵東都市圈經濟一體化協調發展注入更多經濟活力。

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