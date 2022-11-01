颱風尼格 逼近華南沿海

根據大陸應急管理部消息，今年第22號颱風「尼格」正逼近大陸華南沿海，大陸國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）啟動防汛防颱風四級應急響應。

中新社報導，10月29日晚，颱風尼格穿過菲律賓呂宋島進入南海海域，目前正向大陸華南沿海靠近。據氣象預測，尼格與冷空氣遭遇，將給南海大部和東南、華南沿海帶來大風，同時給沿海地區帶來一次移動性降雨過程。根據大陸防汛抗旱應急預案有關規定，大陸國家防總於10月30日12時針對浙江、福建、廣東、廣西、海南啟動防汛防颱風四級應急響應。

當天，大陸國家防總辦公室、應急管理部組織有關部門和省份防指召開防颱風專題視訊會商調度，要求立足最不利情形，統籌抓好海上陸上防颱風各項措施，全力保障民眾生命財產安全。

大陸國家防總辦公室、應急管理部要求，相關沿海地區各級防指和有關部門要保持防汛應急工作狀態，加強滾動會商研判，及時啟動應急響應，嚴格督促落實防汛防颱風各項措施，抓緊組織受颱風影響區域海上作業漁船回港避風，撤離海上作業平台、近海養殖漁排和回港船隻人員，堅決做到船進港、人上岸，妥善安置轉移民眾，加強管理，避免人員私自返回、船隻頂風出海等。