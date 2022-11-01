橫跨3大江 萬橋蓋起橋都重慶

10月28日通車的紅岩村大橋，讓大陸橋都重慶再次引起各方關注。重慶為何是大陸橋都？大陸橋都如何在世界出圈？

中新社報導，重慶橋都之名由來已久，2005年，經大陸橋梁界權威的北京茅以升科技教育基金會橋梁委員會認定，重慶是中國大陸的橋都。

重慶更是被海內外公認的萬橋之都。重慶市橋梁協會副會長、重慶納川工程技術（集團）有限公司董事長劉強介紹說，重慶橋梁數量多、規模大、技術指標高。目前，重慶已建成各類橋梁超過15000座，長江、嘉陵江和烏江重慶域已建成的特大橋有128座，包括了各類橋梁結構形式，其中有四座橋梁結構形式的技術指標世界領先。

「重慶人逢山開路遇水搭橋。」劉強說，重慶特殊的地貌（長江、嘉陵江、烏江等環繞，地形多山），促使橋梁建設大力發展，經過半個多世紀不懈奮鬥，重慶由交通不便的內陸山城，變成四通八達的中國橋都。

從業19年，林同棪國際工程諮詢有限公司橋梁專業副總工程師賴亞平參與或者主持設計了20多座各種類型的大型或特大型橋梁，其中不少都是重慶的橋梁。

「重慶的橋梁架設並不容易。」賴亞平說，陡峭險峻的地形特徵和獨特的自然環境，決定了重慶的橋梁建設不管是從設計，還是施工建造上，都比平原城市要面臨更大的挑戰。賴亞平說，橋梁建設的困難因素包括但不限於：地形限制、通航要求、技術條件、經濟性能、景觀風貌、三峽庫區水位漲落等。

「近十年以來，中國大跨徑橋梁的建設進入了一個輝煌的時期。」劉強稱，各式大橋的建成，特別是一些跨越大江（河）、海峽（灣）的超大跨徑橋梁相繼建成，見證了建造技術不斷提高，也為公路鐵道運輸提供了安全舒適的運營環境。

劉強說，隨著建築材料、設備、技術的較快發展，特別是電子計算技術的廣泛應用，為廣大工程技術人員提供了快捷、高精度的計算分析手段，不斷推進中國乃至世界公路橋梁建設事業的發展。