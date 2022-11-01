快訊

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

守護母親河 「黃河保護法」明年4月上路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第三十七次會議10月30日表決通過黃河保護法。這部法律將從2023年4月1日起施行。

新華社報導，黃河保護法包括總則、規劃與管控、生態保護與修復、水資源節約集約利用、水沙調控與防洪安全、汙染防治、促進高質量發展、黃河文化保護傳承弘揚、保障與監督、法律責任和附則11章，共122條。

為了加強黃河流域生態環境保護，保障黃河安瀾，推進水資源節約集約利用，推動高質量發展，保護傳承弘揚黃河文化，實現人與自然和諧共生、中華民族永續發展，制定黃河保護法。這部法律的制定實施，為在法治軌道上推進黃河流域生態保護和高質量發展提供有力保障。

生態環境脆弱是黃河流域最大的問題。法律明確，官方加強黃河流域生態保護與修復，堅持一體化保護與修復，實行自然恢復為主、自然恢復與人工修復相結合的系統治理；加強黃河流域環境汙染的綜合治理、系統治理、源頭治理，推進重點河湖環境綜合整治。

水資源短缺是黃河流域最大的矛盾。法律強調，官方在黃河流域強化農業節水增效、工業節水減排和城鎮節水降損措施，有效實現水資源節約集約利用，推進節水型社會建設。黃河流域水資源利用，應當堅持節水優先、統籌兼顧、集約使用、精打細算。官方對黃河流域水資源實行統一調度，遵循總量控制、斷面流量控制、分級管理、分級負責的原則，根據水情變化進行動態調整。

水資源 人大常委會

延伸閱讀

家裡自來水怎麼來的？雲林小學生體驗1日抄表員

基士德 看好東南亞前景

台南山上花園水道博物館實境解謎 親子更認識水資源

台南水道博物館實境解謎 推廣認識水資源

相關新聞

林瑞陽、張庭網路傳銷案4日開聽證會 恐被重罰440億台幣

林瑞陽、張庭的「達爾威」公司旗下美妝品牌被控涉嫌網路傳銷案，將於本月4日在石家莊召開聽證會，大陸官媒引述知情者稱，官方可...

南方夏秋冬連旱加北方寒流 恐衝擊中國農業生產

中國官方綜合氣象資料研判，11月份長江中下游地區降水量將較常年減少2至5成，因此10月以來的乾旱仍將持續或擴大發展，且今...

颱風尼格 逼近華南沿海

根據大陸應急管理部消息，今年第22號颱風「尼格」正逼近大陸華南沿海，大陸國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）啟動防汛防颱風四...

粵東城際鐵路 估2027年通車

10月30日，根據廣東省交通運輸廳消息，粵東城際鐵路「一環一射線」項目全線開工動員活動在汕頭舉行，標誌著粵東城際鐵路全面...

珠澳徵才 2千大學生參與

「珠澳新智薈」2022珠澳大學生青年人才與產業對接交流會10月30日在珠海舉辦，兩地大學生逾2000人次線上線下參與。

橫跨3大江 萬橋蓋起橋都重慶

10月28日通車的紅岩村大橋，讓大陸橋都重慶再次引起各方關注。重慶為何是大陸橋都？大陸橋都如何在世界出圈？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。