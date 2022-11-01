守護母親河 「黃河保護法」明年4月上路

大陸十三屆全國人大常委會第三十七次會議10月30日表決通過黃河保護法。這部法律將從2023年4月1日起施行。

新華社報導，黃河保護法包括總則、規劃與管控、生態保護與修復、水資源節約集約利用、水沙調控與防洪安全、汙染防治、促進高質量發展、黃河文化保護傳承弘揚、保障與監督、法律責任和附則11章，共122條。

為了加強黃河流域生態環境保護，保障黃河安瀾，推進水資源節約集約利用，推動高質量發展，保護傳承弘揚黃河文化，實現人與自然和諧共生、中華民族永續發展，制定黃河保護法。這部法律的制定實施，為在法治軌道上推進黃河流域生態保護和高質量發展提供有力保障。

生態環境脆弱是黃河流域最大的問題。法律明確，官方加強黃河流域生態保護與修復，堅持一體化保護與修復，實行自然恢復為主、自然恢復與人工修復相結合的系統治理；加強黃河流域環境汙染的綜合治理、系統治理、源頭治理，推進重點河湖環境綜合整治。

水資源短缺是黃河流域最大的矛盾。法律強調，官方在黃河流域強化農業節水增效、工業節水減排和城鎮節水降損措施，有效實現水資源節約集約利用，推進節水型社會建設。黃河流域水資源利用，應當堅持節水優先、統籌兼顧、集約使用、精打細算。官方對黃河流域水資源實行統一調度，遵循總量控制、斷面流量控制、分級管理、分級負責的原則，根據水情變化進行動態調整。