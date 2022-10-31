兒童劇本殺興起 更重寓教於樂

當露營、飛盤、槳板等新娛樂方式強勢圈粉大陸年輕人之時，兒童劇本殺市場卻悄然興起，成為大陸該行業的新賽道。

中新社報導，劇本殺是一種角色扮演遊戲，玩家們通過劇情推理、搜證梳理線索完成遊戲任務。

與成人劇本殺不同，面向未成年人的兒童劇本殺，除了娛樂性外，更注重教育屬性。

近期，北京圓明園拾光買賣街上頻繁出現小書生，他們以古代文人進宮面聖為背景，以小文人學藝為劇情，以琴棋書畫、詩酒花茶為線索，通過互動任務獲得進宮方法，體驗著古代文人的雅趣。

「這樣的兒童劇本遊戲已經在圓明園舉辦了近三十場，在這裡，小朋友們可以鍛煉社交能力，開拓歷史視野。」圓明園拾光買賣街活動主理人柴麗萍說。

線上受訪的KidsVIA蔚芽兒童劇本殺CEO廖恪稱，他們的兒童劇本注重內容推理與娛樂體驗，在DM（主持人）的帶領下，人文科學、歷史文學、奇幻穿越等多元系列內容融入到兒童玩家的遊戲過程中。

不只是北京，兒童劇本殺也在上海、廣州、成都、南昌等城市迅速落地。

在江西南昌可見，一家名為南昌Monster小怪獸偵探推理社的店舖，已經在售兒童劇本殺。

「我們店內的兒童劇本帶有啟蒙性和教育性，比如現有的劇本會涉及到海洋環境、親情、保護動物。」店長孟女士說。

艾媒諮詢數據顯示，2021年大陸劇本殺行業的市場規模達170.2億元人民幣，預計2022年將達238.9億元人民幣。

「兒童劇本殺是一種新興的兒童教育娛樂方式，想要正向發展，還有待更加細化的規範。」江西省社科院社會學研究所副所長塗龍峰表示，兒童劇本殺須彰顯寓教於樂功能，在劇本內容、場景服裝等方面要充分考慮社會效益和教育價值。