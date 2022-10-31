北京懷柔山區 3公里最美秋景

霜降時節，在北京懷柔北部山區，寶山鎮白河、天河、渣汰河兩岸迎來了一年中的最美觀賞季。

市民驅車由懷柔城區出發，沿著寶山鎮的寶碾路向北、四寶路向南、灤赤路向西駛去，路兩旁秋景宜人，一步一景。

在四寶路旁的牛圈子村牛角湖上，長達3公里的木棧道沿湖岸線曲折延伸，金色的樹葉和清澈的水面互相映襯，形成唯美的秋景。在灤赤路旁的西帽山原始露營公園裡，落葉繽紛，溪水潺潺，吸引了不少攝影愛好者駐足。

從寶碾路旁的朝陽洞南山頂峰遠眺，綿延的群山層林盡染，古剎在一片秋色中若隱約現。山的另一側，四道河向南蜿蜒流去，山水相依的美景，吸引了不少遊客拍照打卡…。「近年來，寶山鎮依托自然資源優勢，努力打造京北生態屏障高地、綠色農業示範基地、高端休閒度假勝地。持續加大美麗鄉村建設力度，不斷提升鎮域基礎設施水平，寶山鎮已日漸成為徒步、登山、越野跑等戶外運動愛好者的理想之選。」寶山鎮相關負責人劉鑫表示。