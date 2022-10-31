甘肅水果味 飄進非洲餐桌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
來自大陸甘肅的「甘味」農產品，漂洋過海試探「非洲之旅」。圖為甘肅發運首趟中非農產品專列。（中新社）
來自大陸甘肅的「甘味」農產品，漂洋過海試探「非洲之旅」。圖為甘肅發運首趟中非農產品專列。（中新社）

今年以來，番茄粉、濃縮蘋果汁、蘆笋罐頭、鮮蘋果等產自大陸西北內陸腹地甘肅的特色農產品，持續出現在萬里之遙的非洲餐桌上。這令在非洲定居多年的甘肅老鄉們驚訝且欣喜，他們一面通過兒時的味道寄託鄉愁，一面為家鄉特產四處吆喝叫賣。

中新社報導，「甘肅晝夜溫差大，水果口感好。天水富士蘋果要是在南非，絕對是市場上最靚的仔。」現任非洲時報總編輯的孫想錄是甘肅天水市人，他坦言，甘肅「土味」想在非洲市場走得更遠，就要在食用安全性、標準化方面多下功夫，也可以和非洲打通農產品雙向貿易管道。

不久前，一列滿載千餘噸濃縮果汁特色農產品的國際貨運班列，從蘭州駛出，至山東黃島港經海運發往非洲，將於近日運抵南非開普敦。這是首趟甘肅發運的中國至非洲農產品專列，標誌著「甘味」農產品輸送非洲公鐵海多式聯運新通道正式搭建。

「南非是我們所產果汁最大的出口市場，這條國際班列線路開通後將受益匪淺，相較於以往運輸方式，運輸成本約能壓縮15%。」甘肅天水長城果汁集團股份有限公司董事長王小宏說。

而這只是「甘味」農產品非洲之旅創首次的一個縮影。據蘭州海關數據顯示，今年前7個月，甘肅對非洲出口值達人民幣3.55億元，同比增長41.3%，主要出口商品為濃縮蘋果汁、催化劑、蘆笋罐頭、鮮蘋果等，出口國家包括南非、幾內亞、摩洛哥等。

甘肅農耕文明源遠流長，是水果、高原夏菜、種子等特色農產品生長的「天然溫床」，也是西菜東調、新鮮蔬菜及其製品、供港活牛和牛羊肉等特色農產品出口的重要生產基地。近年來，甘肅官方正致力於打造綠色化、標準化、優質化、質量安全可追溯的甘味特色農產品品牌。

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