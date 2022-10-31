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西寧成都高鐵 全線開工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，29日，西寧至成都高速鐵路海東西至黃勝關段開工建設，這標誌著分段建設的西寧至成都高速鐵路全線開工。

中新社報導，國鐵集團介紹，西寧至成都高速鐵路起自青海省西寧市西寧站，經青海省海東市、黃南藏族自治州，甘肅省甘南藏族自治州，四川省阿壩藏族羌族自治州，接入四川省成都市成都東站，正線全長836.5公里，設計時速200公里。

全線共設西寧、海東西、化隆、尖扎、同仁、甘加、夏河、合作、碌曲、郎木寺、花湖、阿西、若爾蓋、班佑、紅原、黃勝關、川主寺、松潘、鎮江關、太平、龍塘、茂縣、高川、安縣、綿竹南、什邡西、三星堆、青白江東、成都東29個車站，其中西寧、海東西、青白江東、成都東4個車站為既有車站，其他車站為新建車站。

西寧至成都高速鐵路全線分四段建設，其中建成通車的西寧至海東西段、青白江東至成都東段，已分別與蘭新高鐵、西安至成都高鐵共線運營；在建的黃勝關至青白江東段，將與在建的成都至蘭州高速鐵路共線運營；此次開工建設的海東西至黃勝關段，正線全長502.5公里，建設工期7.5年，全線橋隧佔比達80%。

國鐵集團表示，全線建成通車後，將極大便利沿線民眾出行，加強蘭（州）西（寧）城市群和成渝城市群交流，推動絲綢之路經濟帶和長江經濟帶互聯互通，對促進沿線經濟社會發展、助力鄉村振興具有重要意義。

高鐵 標誌

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