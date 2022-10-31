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鄂爾多斯青銅展 對話三星堆

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
鄂爾多斯青銅器在廣漢三星堆博物館青銅館展出，圖為戰國時期怪獸紋金飾片。圖／本報四川德陽傳真
鄂爾多斯青銅器在廣漢三星堆博物館青銅館展出，圖為戰國時期怪獸紋金飾片。圖／本報四川德陽傳真

「塞外雄風－鄂爾多斯青銅器精品文物展」，近日在四川省德陽市廣漢三星堆博物館青銅館臨展廳開啟。此次展覽旨在展現商至漢時期，大陸北方早期遊牧民族的多重文化，以及與中原農耕民族、歐亞草原民族的交流和交往。

據了解，此次展覽萃集了鄂爾多斯市博物院、內蒙古博物院、內蒙古明博草原文化博物館、鄂托克前旗文博研究院的精品重器208套、270件，包括短劍、流星錘、鶴嘴斧等兵器，銅刀、銅鍑、銅錐等生產生活用具，還有當盧、馬面飾、車轅飾等車馬器，以及彰顯早期北方遊牧民族服飾特色的冠飾、項飾、腰帶飾等。

鄂爾多斯南過長城、三面環黃河，是連接中原與北方草原的重要通道，亦是農耕與遊牧文化碰撞的交融地。通過此次展覽，參觀者可從中略窺大陸北方早期遊牧民族在廣闊草原上揮寫下的一幕幕歷史壯劇，感悟中華青銅文明的多姿多彩、博大精深，以及中華文明多元一體的交流與互鑒。

本次展覽將持續至明年1月31日。

內蒙古 博物館

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