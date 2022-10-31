港澳台僑大學生 賞成都貓熊

以「探尋國寶貓熊 感受天府文化」為主題的2022秋季在蓉港澳台僑大學生城市互動體驗營29日在成都大貓熊繁育研究基地（成都貓熊基地）開幕。來自四川大學、電子科技大學等六所大學近百名在蓉港澳台僑大學生參與此次活動。

中新社報導，「這是我來成都上學後第一次參觀成都貓熊基地。對於這次貓熊之旅，我已經迫不及待了。」來自台灣的四川大學文學與新聞學院大一學生彭子琪一語道出迫切心情。

沿著竹林小徑，學生們一路漫遊至成都貓熊基地太陽產房。太陽產房內，今年新生的大貓熊幼仔正抱著竹子大快朵頤，這憨態可掬的一幕立即俘獲港澳台僑大學生的目光，多名同學快速舉起手機拍攝。

在當日活動中，學生們徒步參觀了成都貓熊基地，在趣味講解中瞭解貓熊文化，還參加了貓熊摘竹笋、瘋狂成都話等互動遊戲，「通過這些活動，可以結識更多新朋友，更好地拓寬社交圈子、融入成都生活」，來自澳門的成都中醫藥大學中醫學大一學生潘梓晴說。

據瞭解，在蓉港澳台僑大學生城市互動體驗營活動在2018年創立，積極引導港澳台僑新生代感受天府文化。「大貓熊是天府文化中最亮眼的元素之一，通過參觀成都貓熊基地，學生們可以看到園區內多樣化的生物構成，更加深入地瞭解成都這座公園城市、宜居城市。」成都市政協港澳台僑和外事委員會相關負責人表示。

在成都學習生活近2個月後，彭子琪認為，成都是一座新潮、繁華且文化底蘊深厚的城市，這裡既有像春熙路這樣現代繁華的商業街區，也有塗滿彩繪的文藝街道；既有打扮時尚新潮的男男女女，又有古色古香的巷子、庭院和建築。

「我參觀了寬窄巷子、杜甫草堂、人民公園等知名景點，親身體會到成都人的熱情好客與安逸生活。」來自香港的西南財經大學會計學院大一學生許悅昕表示，未來如果有好的工作機會，將會留在成都工作。