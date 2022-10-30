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江西贛州店舖爆炸 至少1死逾10人受傷

香港01／ 撰文：林芷瑩
贛州經開區一店舖發生爆炸。（微博＠一言不合大開吃戒）
贛州經開區一店舖發生爆炸。（微博＠一言不合大開吃戒）

江西贛州經開區一店舖昨晚（29日）發生爆炸，至少1人死亡，逾10人受傷。

事發於晚上8時半許，經開區湖邊鎮緯一路某店舖。網傳影片顯示，爆炸威力巨大，碎片雜物連同火光飛到對面街，閉路電視鏡頭瞬間被揚起的塵土掩蓋。爆炸後，大量砂石砸中不少停泊在附近的車輛。

事發後，多名途人受傷送院，暫未知死者身份是店主抑或途人；多輛消防車和救護車趕到現場，大部份傷者被送往贛南醫學院第一附屬醫院黃金院區救治。

《極目新聞》報導，有附近的居民稱，晚上8時許突然聽到一聲巨響，感覺房屋都有震動，開始以為是地震，後來才知道是小區內有店面發生爆炸。

贛州深燃天然氣有限公司工作人員稱，經檢查，本次並非燃氣管道洩漏導致的爆炸。

贛州市公安局開發區分局通報稱，初步核實有1人死亡，10餘人受傷，相關部門正在全力救援，傷者已送院救治，爆炸原因正在調查。

延伸閱讀：

江蘇淮安燒烤店發生燃氣爆炸　至少1死5傷

上海浦東民居燃氣爆炸五人傷　居民：夢中一聲雷響，整棟房子都晃

文章授權轉載自《香港01》

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