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這官員扮「俠客」推薦當地旅遊 網友：他太胖、飄逸不起來

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
湖北省隨州市文旅局局長解偉舞劍扮「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）
湖北省隨州市文旅局局長解偉舞劍扮「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）

為吸引遊客，近年不少地方官員都親當「網紅」甚至粉墨登場拍片宣傳旅遊。不過湖北省隨（隋）州市文旅局局長解偉在當地銀杏景區宣傳片中的「古風」造型，引來不少網民的負評，網友嫌解偉太胖，不適做「俠客」。

解偉則回應：「哪怕是獻醜」，也要讓更多的人知曉隨州美景。

星島網報導，隨州在10月27日發布的「解局長帶你遊隋州第十九集」短視頻裡，解偉身著白衣，頭戴髮冠，扮作古代俠客在銀杏谷裡舞劍飲酒。然而，不少評論表示其造型太突兀，亦有評論稱解局長體型寬大，沒有俠客飄飄欲仙、逍遙灑脫之風，不適合做此扮相。

解偉回應傳媒說，他做旅遊局長時間不長，而隨州旅遊和文化資源非常豐富，但知曉率不高，所以他想通過現身說法的方式，「哪怕是獻醜」。他說，「這一期視頻可能有一些負面評價，對我自己怎麼評價我都願意接受，只要不攻擊我的家鄉隨州就行了。」

報導稱，這不是解偉第一次「走紅」。在今年5月，解偉cosplay（角色扮演）原始人拍攝了一組宣傳家鄉的短視頻，其風格幽默搞笑，在社交平台獲得諸多關注。解偉表示，拍攝視頻前，其實有斟酌形象問題，「我拍視頻初衷不是為了自己去博取名利，（形象不好）也請大家多包涵。」

湖北省隨州市文旅局局長解偉扮演「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）
湖北省隨州市文旅局局長解偉扮演「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）
湖北省隨州市文旅局局長解偉飲酒扮「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）
湖北省隨州市文旅局局長解偉飲酒扮「俠客」推薦隨州旅遊，出現部分網路負評。（隨州旅遊網截圖）

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