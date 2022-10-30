這官員扮「俠客」推薦當地旅遊 網友：他太胖、飄逸不起來

為吸引遊客，近年不少地方官員都親當「網紅」甚至粉墨登場拍片宣傳旅遊。不過湖北省隨（隋）州市文旅局局長解偉在當地銀杏景區宣傳片中的「古風」造型，引來不少網民的負評，網友嫌解偉太胖，不適做「俠客」。

解偉則回應：「哪怕是獻醜」，也要讓更多的人知曉隨州美景。

星島網報導，隨州在10月27日發布的「解局長帶你遊隋州第十九集」短視頻裡，解偉身著白衣，頭戴髮冠，扮作古代俠客在銀杏谷裡舞劍飲酒。然而，不少評論表示其造型太突兀，亦有評論稱解局長體型寬大，沒有俠客飄飄欲仙、逍遙灑脫之風，不適合做此扮相。

解偉回應傳媒說，他做旅遊局長時間不長，而隨州旅遊和文化資源非常豐富，但知曉率不高，所以他想通過現身說法的方式，「哪怕是獻醜」。他說，「這一期視頻可能有一些負面評價，對我自己怎麼評價我都願意接受，只要不攻擊我的家鄉隨州就行了。」