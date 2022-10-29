中國西北逐漸暖濕化 將成塞外江南重現漢唐盛景？

根據研究，中國大陸西北地區至少在過去30年持續呈現「暖溼化」，不僅降水量增加，當地多條內陸河的流量也在增加，湖泊面積則顯著擴大。這是否意味著，乾旱少雨的「西北」正逐漸變成「塞外江南」，甚至可望重現漢唐盛世時的景象？

中國氣象局乾旱氣候變化與減災重點實驗室主任張強的研究團隊，近日在學術雜誌《科學通報》上發表題為「西北地區氣候暖濕化的研究進展與展望」的論文，列出學術界過去30年對中國西北地區「暖濕化」現象的研究成果。

張強接受《觀察者網》專訪時表示，學者從幾方面來看中國西北的暖濕化。一方面從降水量變化來看，另一方面從一些水體和河流變化來看，包括湖泊面積、河流流量等指標。

科學家先前發現，從1980年代到2002年，西北降水一直呈現增加趨勢，而且這個趨勢還維持到現在。以西北地區西部（指新疆全境及青海和甘肅西部）為主的克孜河、疏勒河等多條內陸河的流量也在增加。

此外，阿牙克庫木湖、鹽湖、青海湖、烏蘭烏拉湖、阿其格庫勒、西金烏蘭湖和庫賽湖等內陸湖泊的面積也在顯著擴大，塔克拉瑪干和庫姆塔格沙漠東緣地區甚至出現一些新的湖泊。科學家就此判斷，西北地區確實呈現暖濕化。

張強指出，西北暖濕化的趨勢十分明確。研究還發現，過去的20多年左右，不僅西北地區西部變濕的趨勢在增強，西北地區東部也在變濕，變濕幅度還更大，亦即暖濕化不僅趨勢在增強，而且還在東擴。

但他強調，西北地區西部氣候的基本格局並不會因此改變，仍是乾旱氣候區，仍是水資源緊缺區域。

張強表示，目前評估來看，暖濕化趨勢在未來幾十年仍會繼續。但暖濕化的機制很複雜，目前學界尚未研究得很透徹。他認為，中國西北地區暖濕化絕對不單源自氣候變暖，還有降水的自然周期規律。

從自然規律看，降水本就存在不同尺度的準周期變化，會一段時間變乾、一段時間變濕。張強說，全球也是有些地方變乾，有些地方變濕，例如歐洲就變得更濕，美洲和西非等地則變得更乾。

對於西北暖濕化的影響，張強指出，從有利的一面來看，就是水資源可能會有所增加、有所改善，儘管程度有限。這對西北地區來說，肯定是利好，將為當地生態建設提供比較好的機遇。

但與此同時，也會有些不利因素產生。例如暖濕化加上氣候變化，引起的氣候極端化會增加西北地區暴雨事件，暖濕化也會減弱冰川和積雪這些固體水資源。

另，有些地方年降水只有50毫米，就算增加20%也就60毫米，對生態來說並沒有實際作用。但溫度升高卻增強了蒸散，反而會帶來不利影響，所以有些很乾旱的區域暖濕化後生態反而會變得更差。

不過，總體而言，因西北地區是乾旱缺水區域，氣候暖濕化帶來的水資源改善，仍是利大於弊。他預期，未來幾十年中國西北地區暖濕化趨勢可能都不會改變。

對於有輿論稱，西北地區未來將成為「塞外江南」，重現漢唐盛世景象，對此張強強調，西北只是比以前濕了一些，仍然是很乾旱的地方，水資源仍然很緊缺。而且暖濕化只是趨勢，並非每年都會逐漸增加，中間會有波動，不排除有些年份降雨量會變得非常少，這是需要考慮到風險。