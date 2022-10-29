西寧到成都高鐵全線開工 2028年通車省一半時間
中國大陸「八縱八橫」交通建設的重要路段西寧到成都的西成高鐵，29日正式宣布全線開工，工期約為7.5年，未來2028年通車後將會串連甘肅、青海與四川、重慶等城市群的相互流通，也將會是蘭州與廣州「蘭廣通道」的重要組成部分。
據「中國鐵路」微信公眾號消息，西成高鐵分段建設的最後一個大段「海東西至黃勝關段」10月29日正式開工建設，形同全線都已開工。這條高鐵正線全長836.5公里、途經29個車站，串聯甘肅、青海、四川等省，也是「八縱八橫」蘭廣（蘭州至廣州）通道的重要環節。
作為西成高鐵最後拼圖的海東西至黃勝關段，正線全長502.5公里，工期7.5年，全線橋隧占比達80%，位於青海省黃南藏族自治州的「甘青特長隧道」是全線控制性工程，位於青海省海東市的「東祁連山隧道」、甘肅省甘南藏族自治州的「則岔隧道」、四川省阿壩藏族羌族自治州的「包座隧道」則為全線重難點工程。
此前據西寧晚報消息，這項工程總投資人民幣780.7億元（約合台幣3,460億元），預計於2028年建成，之後西寧到成都僅需4.5小時，較現在縮短一半的時間。
另據甘肅日報報導，西成高鐵甘青段甘肅境內長183.5公里。這一區段地處青藏高原與黃土高原、川西高原過渡地緣帶，沿線自然環境惡劣，晝夜溫差大，有155公里海拔超過3,000公尺，最低氣溫達到-23℃。此外，由於地處黃河上游水源涵養區，區域內有三江源麥秀、循化孟達、尕海—則岔、若爾蓋濕地等國家級自然保護區和各個省級水源保護區，「沿線生態非常脆弱」，環境保護任務亦相當艱鉅。
而西成高鐵全線通車後，將與已開通的蘭新高鐵、西安至成都高鐵、成都至貴陽高鐵、成都至重慶高鐵和興建中的成都至蘭州高鐵、成都至達州至萬州高鐵等多條線路連通，形成大陸西北至西南的區際間快捷通道，將進一步加強蘭（州）、西（寧）城市群和成（都）、渝（重慶）城市群交流，推動「絲綢之路經濟帶」和「長江經濟帶」互聯互通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言