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西寧到成都高鐵全線開工 2028年通車省一半時間

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
西寧到成都高鐵，分為四段建設，最大的一段於29日開工。圖為成都東站。（圖／取自「西南鐵路」微信公眾號）
西寧到成都高鐵，分為四段建設，最大的一段於29日開工。圖為成都東站。（圖／取自「西南鐵路」微信公眾號）

中國大陸「八縱八橫」交通建設的重要路段西寧到成都的西成高鐵，29日正式宣布全線開工，工期約為7.5年，未來2028年通車後將會串連甘肅、青海與四川、重慶等城市群的相互流通，也將會是蘭州與廣州「蘭廣通道」的重要組成部分。

據「中國鐵路」微信公眾號消息，西成高鐵分段建設的最後一個大段「海東西至黃勝關段」10月29日正式開工建設，形同全線都已開工。這條高鐵正線全長836.5公里、途經29個車站，串聯甘肅、青海、四川等省，也是「八縱八橫」蘭廣（蘭州至廣州）通道的重要環節。

作為西成高鐵最後拼圖的海東西至黃勝關段，正線全長502.5公里，工期7.5年，全線橋隧占比達80%，位於青海省黃南藏族自治州的「甘青特長隧道」是全線控制性工程，位於青海省海東市的「東祁連山隧道」、甘肅省甘南藏族自治州的「則岔隧道」、四川省阿壩藏族羌族自治州的「包座隧道」則為全線重難點工程。

此前據西寧晚報消息，這項工程總投資人民幣780.7億元（約合台幣3,460億元），預計於2028年建成，之後西寧到成都僅需4.5小時，較現在縮短一半的時間。

另據甘肅日報報導，西成高鐵甘青段甘肅境內長183.5公里。這一區段地處青藏高原與黃土高原、川西高原過渡地緣帶，沿線自然環境惡劣，晝夜溫差大，有155公里海拔超過3,000公尺，最低氣溫達到-23℃。此外，由於地處黃河上游水源涵養區，區域內有三江源麥秀、循化孟達、尕海—則岔、若爾蓋濕地等國家級自然保護區和各個省級水源保護區，「沿線生態非常脆弱」，環境保護任務亦相當艱鉅。

而西成高鐵全線通車後，將與已開通的蘭新高鐵、西安至成都高鐵、成都至貴陽高鐵、成都至重慶高鐵和興建中的成都至蘭州高鐵、成都至達州至萬州高鐵等多條線路連通，形成大陸西北至西南的區際間快捷通道，將進一步加強蘭（州）、西（寧）城市群和成（都）、渝（重慶）城市群交流，推動「絲綢之路經濟帶」和「長江經濟帶」互聯互通。

西寧到成都高鐵，沿線共設立29個車站，經青海省海東市、黃南藏族自治州、甘肅省甘南藏族自治州、四川省阿壩藏族羌族自治州，接入四川省成都市。（圖／取自「中國鐵路」微信公眾號）
西寧到成都高鐵，沿線共設立29個車站，經青海省海東市、黃南藏族自治州、甘肅省甘南藏族自治州、四川省阿壩藏族羌族自治州，接入四川省成都市。（圖／取自「中國鐵路」微信公眾號）

高鐵 保護區

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