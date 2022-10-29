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疫情升溫難防控 長沙馬拉松改為線上比賽

中央社／ 台北29日電

中共20大閉幕後，中國大陸多地疫情升溫。長沙馬拉松組委會今天宣布，因應近期國內疫情防控形勢複雜嚴峻，原定於11月6日舉行的長沙馬拉松，將改為「線上比賽」。

據澎湃新聞報導，長沙馬拉松組委會28日發出公告稱，因應國內COVID-19疫情防控形勢嚴峻，根據上級疫情防控工作要求，為切實保障參加者的健康及安全，經組委會審慎研究決定，將長沙馬拉松由線下改為線上比賽。

長沙馬拉松組委會相關負責人程震表示，長沙比較適合跑馬拉松的時間是10月下旬至11月中旬，10幾度的氣溫最適宜；考慮到疫情防控及評估了多種風險之後，決定不會延期而改為線上比賽。

這是繼2020及2021年後，長沙馬拉松連續第3年改為線上比賽。

根據報導，線上比賽是主辦單位在一個跑步App（應用程式）上發布比賽規則，參加者在線上註冊，跑完之後上傳戶外跑步軌跡及成績。

線上馬拉松也分為幾個項目，例如5公里、10公里、半程21.0975公里、全程42.195公里。

在此之前，北京馬拉松、揚州馬拉松宣布復辦。其中，北京馬拉松同樣在11月6日舉行，但大眾選手只開放給北京居民參賽；揚州馬拉松將在11月13日登場，要求外地參賽選手需完成核酸「落地檢」和「三天兩檢」。

馬拉松 疫情 北京

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