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陸打擊文物犯罪延至2025年 文物不追回決不收兵

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
針對文物犯罪，大陸官方近年打擊力道強勁。圖為2021年甘肅省舉辦打擊文物犯罪成果展。（圖／取自大陸國家文物局官網）
針對文物犯罪，大陸官方近年打擊力道強勁。圖為2021年甘肅省舉辦打擊文物犯罪成果展。（圖／取自大陸國家文物局官網）

大陸官方近年持續打擊文物犯罪，自2020年8月展開專項打擊行動以來，兩年已追繳9.3萬件文物，最新的會議上，官方強調，要創新打法戰法，提高打擊效能，不斷擴大戰果。要徹查涉案文物流向，文物不追回決不收兵。

據大陸公安部消息，27日召開「全國打擊防範文物犯罪專項行動推進部署會」，大陸文物局局長李群，公安部副部長杜航偉出席並講話。會議指出，公安部和國家文物局決定，將打擊防範文物犯罪專項行動持續開展至2025年。

會議要求，各級文物部門要充分認識當前複雜嚴峻的文物安全形勢，積極同公安機關建立溝通順暢、反應迅速的合作機制，重點打擊盜掘古文化遺址古墓葬、盜竊盜割石窟寺石刻、盜竊古建築及其構件、盜竊博物館紀念館、盜拓碑刻石刻等犯罪活動，強調對盜掘、盜竊、倒賣、損毀、走私等文物犯罪，「始終保持高壓震懾態勢」。

同時官方還要求緊盯地下文物市場和網上交易平台，健全嚴防嚴打嚴管嚴治長效工作機制，堅決遏制文物犯罪多發勢頭。「要強化文物犯罪無小案意識，堅持現案必破，強化大案督辦，開展積案攻堅，緝捕重大在逃犯罪嫌疑人。要創新打法戰法，提高打擊效能，不斷擴大戰果。要徹查涉案文物流向，文物不追回決不收兵」。

據指出，2020年8月新一輪打防文物犯罪專項行動開展以來，共破獲文物犯罪案件4,200餘起，追繳文物9.3萬件，其中三級以上文物7,038件。根據官方此前在2021年的訊息，這輪行動破獲案件數、抓獲犯罪嫌疑人數和追繳文物數均超過此前三次專項行動的總和。

文物 公安

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