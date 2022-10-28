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高速公路車壞 貨車司機離奇撞上去 原來是刷手機 網友：閻王看了都笑

香港01／ 撰文：李納德
倉柵式貨車壞車後，司機拿桶子下車作臨時告示牌。（「1818黃金眼」微博影片截圖）
倉柵式貨車壞車後，司機拿桶子下車作臨時告示牌。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

駕車還要用手機睇片？杭州近日發生因「刷短視頻」而起的車禍，當地1條高速公路上有貨車壞車被迫停在路面，幾分鐘內其他車輛都有避開壞車，但有輛大貨車離奇地沒有及時避開，兩車相撞下大貨車車頭變形損毀嚴重，幸好2名司機都未有受傷。交警認為撞車有可疑，追查大貨車司機在各個檢查卡點拍的照片，驚覺拍了10張照片，每張他都是單手握軚盤，單手拿着手機看短片，司機才承認自己開車時刷短視頻。

事發於杭州灣環線往寧波方向的高速公路，現場影片顯示，公路上有輛貨車疑死火停在路面，司機拿桶子下車跑到車子後方，當成臨時警示牌，後方車輛見狀「秒懂」，看到桶子就馬上避開。未料幾分鐘後，有輛大貨車高速駛近，在靠近死火車輛時轉向，但閃避不及，兩車相撞後受損嚴重，貨物散落一地。大貨車的拖頭頂部塌了下來。

救援人員趕到時，幸好2名司機沒有大礙。捱撞的倉柵式貨車司機指，他在公路上意外撞上丟落地面的1匹布，隨後車輛就發生故障，他將車停在第三車道上。大貨車的馬姓司機指，沒想到高速公路會有壞車，才會意外撞上，但交警質疑事故有可疑，馬男應該是疲勞駕駛、分心駕駛或者是駕車時用手機，才會誤撞壞車。

交警追查馬男當日駕駛情況，檢查路上每個檢查卡點的照片等，發現該他在事發前一日、事發當日都在駕駛時玩手機，情況誇張到檢查卡點拍到的10張照片，當中全部拍到馬男左手拿軚盤、右手拿住手機看，眼睛緊緊盯住。馬男終於承認，他在開車時「刷短視頻」，即在看短片。馬男接受內媒訪問時背對鏡頭，承認「看過十幾秒、二十幾秒，或者是1分鐘，頻率多了一點」。交警再提醒民眾，駕駛是不應使用手機，全案仍待跟進。

事件引起網民嘩然，「10張照片都在看手機」、「慣犯了，出車禍是遲早的事」、「開車玩手機，拿自己和他人的生命開玩笑」，疑惑竟然有人夠膽在高速公路開車時看短片，「高速、重型貨車、刷手機，閻王看了都要笑」。但亦有人認為載布的車輛，及倉柵式貨車司機一樣有責任，貨車發生故障時應放個三角牌做警告。

兩車受損嚴重，其中大貨車的車頭變形。（「1818黃金眼」微博影片截圖）
兩車受損嚴重，其中大貨車的車頭變形。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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