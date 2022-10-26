北京前門五牌樓 彩繪翻新亮相

經過兩個多月緊張施工，北京前門五牌樓油飾彩繪翻新完工，盡顯輝煌大氣，遊人爭先拍照留念。

前門五牌樓是中軸線上的重要建築之一，也是北京人心目中的地標建築。始建於明代正統年間，位於中軸線上的正陽門橋南，曾是古代皇帝出內城前往天壇、山川壇祭拜必經之地。它是一座六柱、五間、五樓的沖天式建築樣式，故稱「五牌樓」，高14公尺、寬45公尺。如今的五牌樓複建於2008年年初。

翻新後的五牌樓整體色彩明麗鮮豔，牌樓正中「正陽橋」三個字閃爍著耀眼金光。仔細觀察梁枋大木彩繪，大青、大綠兩種顏色相互交融，龍、錦和旋子花相間，華麗輝煌。從高清相機拍攝的照片上可以看出，彩繪細節處西番蓮、軲轆草、八寶等花紋精緻典雅，花心等圖案全部用金線勾勒點飾，整體色彩豐富，典雅大氣。除了五牌樓，此次還對毗鄰五牌樓的大北照相館建築，同步進行了彩繪油飾翻新。

油飾彩繪翻新今年8月初啟動。翻新的第一道工序是斬砍見木。前期，工人們用小斧子小心剔掉了五牌樓最外層褪色、破舊的油灰皮和汙垢灰跡，把原本的木質結構顯露出來。在木質構件表面，工人們重新做了「地仗」。

地仗是彩繪翻新的基礎，相當於給梁枋大木穿上了一件厚外套，起到防水、防腐等基礎作用。施工工長彭新強說，僅地仗工程，工人們就連續工作了20多天。工程堅持修舊如舊，沿用了傳統的「一麻五灰」工藝。「一麻五灰」從裡往外的順序，依次為捉縫灰、掃蕩灰、麻、壓麻灰、中灰、細灰，之後還有磨細灰和鑽生油兩道工序，越往表面，灰的顆粒度越小、質感越細膩。將灰磨光滑後，還需再塗抹多層由磚粉、石灰、麵粉等調製的材料，增加地仗強度。

基礎打牢後，請古建油飾彩畫專家為牌樓進行油飾彩繪。「之前我們將牌樓原有彩繪，全部用老手藝扎譜子的方法，原樣複製了下來，之後再按照譜子模板原樣勾勒到建築上。」北京城建亞泰建設集團有限公司古建油飾彩畫專家羅德陽說。此次彩繪延續採用五牌樓梁枋大木用的彩繪手法－清式旋子金線大點金，也叫「龍錦方心」。通過這款多用於明清時期宮殿廟宇等建築彩畫的高規格工藝，令五牌樓呈現出輝煌大氣的視覺效果。