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長江江豚數量有所恢復 部分江段首次發現

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
長江江豚是長江現存唯一的鯨豚類動物，中國大陸國家一級重點保護野生動物，是檢驗長江大保護成效和長江生態系統健康狀況的重要指示物種，被稱為「微笑天使」。（騰訊新聞）
長江江豚是長江現存唯一的鯨豚類動物，中國大陸國家一級重點保護野生動物，是檢驗長江大保護成效和長江生態系統健康狀況的重要指示物種，被稱為「微笑天使」。（騰訊新聞）

觀測結果顯示，長江江豚自然種群數量有所恢復，部分江段江豚數量明顯增長，一些過去的分佈空白江段也發現了江豚身影。

據澎湃新聞報導，第四屆長江江豚保護日暨第三屆鄱陽湖長江江豚保護論壇活動星期二（10月25日）在江西永修舉行。本次活動主題為「共築鄱湖江豚樂園，助力長江綠色發展」，大陸農業部長江流域漁政監督管理辦公室主任馬毅出席論壇並講話。

馬毅透露，據大陸農業部組織的2022年長江江豚科學考察初步觀測結果顯示，長江江豚自然種群較之2017年的1012頭有所恢復，宜昌葛洲壩下、黃石戴家洲、江西湖口和江蘇的部分江段，數量呈現明顯增長，武漢江段等一些過去的分佈空白區也發現了長江江豚。此外，發現母子豚的數量也顯著增加，預示未來種群可能有較大恢復。

長江江豚是長江現存唯一的鯨豚類動物，中國大陸國家一級重點保護野生動物，是檢驗長江大保護成效和長江生態系統健康狀況的重要指示物種，被稱為「微笑天使」。2022年長江江豚科學考察，是繼2006年、2012年和2017年後的第四次長江全流域江豚科學考察，也是長江「十年禁漁」實施後首次流域性物種系統調查，對於長江江豚乃至整個長江生態系統的保護具有重要意義。

馬毅說，下一步，大陸農業農村部將會同沿江省（市）政府，深入分析長江江豚保護工作中面臨的問題和難點，系統謀劃長江江豚保護工作的目標任務、實施路徑和具體舉措，全面實施大陸《長江生物多樣性保護工程建設方案（2021-2025年）》，積極營造長江江豚保護良好氛圍。

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