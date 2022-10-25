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成龍一口氣掃8間四合院！買了才知沒廁所棄住 如今飆上億天價

香港01／ 撰文：陳穎思
成龍貴為國際級動作巨星，身家固然豐厚，近日有消息指他的財力比大家想像中還要高得多。圖／取自成龍微博
成龍貴為國際級動作巨星，身家固然豐厚，近日有消息指他的財力比大家想像中還要高得多。圖／取自成龍微博

成龍貴為國際級動作巨星，身家固然豐厚，近日有消息指他的財力比大家想像中還要高得多，多年前他花了幾百萬人民幣於北京一口氣買下8間四合院，當時他還以為被地產公司騙，但想不到時至今日，每一間四合院都升值至少廿幾倍，甚至上億天價，令成龍身家翻倍。

據悉，十多年前成龍到北京拍戲，覺得北京酒店環境不夠好，有意在當地置業，地產公司見成龍人生路不熟，向他推薦賣不出去的四合院，成龍見四合院環境不錯，花480萬人民幣（約2125萬元新台幣）買下八間，可是當他住進去後，才發現沒有裡面沒有冷暖氣設備，連廁所都欠奉，十分不方便，後來成龍就將這些產業閑置。

相隔多年後，成龍得悉這些四合院由當年50萬人民幣（約220萬元新台幣）一間，急升到價值過千萬人民幣，有些甚至估價10億人民幣，加起來升值以億（人民幣）計，相信他本人都想不到以為失敗的投資，會帶來如此誇張回報。

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文章授權轉載自《香港01》

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