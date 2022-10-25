香港論壇專家交流 聚焦科學建未來

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港科學院與香港未來科學大獎基金會聯合主辦的學術會議「香港論壇·科學建未來」論壇23日在香港科學園順利舉行。與會專家圍繞生命科學、物質科學和數學與計算機科學等領域展開深度交流和探討。

中新社報導，「人類的未來將由科學技術塑造」，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，是次論壇匯集了眾多未來科學大獎獲得者和世界上知名和有影響力的科學家。「過去數年，特區政府投入前所未有的資源推動香港的創科發展，為不斷完善創科生態奠定了堅實的基礎。」他說，展望未來，有著中國大陸的大力支持和與世界的廣泛聯繫，以及大陸十四五規劃和大灣區建設帶來的廣闊機遇，特區政府會致力將香港建設為國際創科中心。

香港科學院創院院長及「香港論壇．科學建未來」科學委員會聯席主席徐立之致辭指，今次論壇是展示和推廣香港的科技實力和影響力的好機會，將盡全力配合大陸十四五規劃，推動香港成為國際科技創新中心，促進粵港澳大灣區的科技合作。

論壇環節，與會的20多位知名科學家，包括8位未來科學大獎獲獎者，分別就他們的最新科研突破進行詳細介紹。其中，主講人香港中文大學醫學院副院長盧煜明以大小形狀各異的血漿游離DNA分子，進行主題演講。他說，生命科學是這世紀發展得最活躍的學科，與人類健康及福祉息息相關，而新冠疫情令人更切身體會到生命科學研究的重要性。

香港 疫情

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