非遺毛南族花竹帽 走入校園傳藝

秋日暖陽，透過窗戶照進工作室，譚素娟和女兒覃敏正抓緊完成訂單。只見她們旋轉帽架，手指靈活地在薄如絹、細如線的篾絲中來回「飛舞」，一頂頂精美的花竹帽漸次成形。

中新社報導，花竹帽，毛南語叫頂卡花，是青年男女定情信物，象徵幸福吉祥，更是毛南族人世代良俗文化的標誌，被譽為毛南族的族寶。毛南族花竹帽編織技藝已列入大陸第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。譚素娟是該項技藝代表性傳承人。

「從前，毛南族小夥都手巧，遇上心愛的姑娘，就親手編織一頂花竹帽送給對方作為定情信物。而毛南族的姑娘出嫁時，家人也會將花竹帽作為嫁妝。」譚素娟介紹，花竹帽取材當地特產的金竹和墨竹，所使用的篾片薄如紙，篾絲細如線，造型是銅鼓與圓錐的巧妙組合。

譚素娟所在的廣西河池市環江毛南族自治縣，是毛南族世居發祥地，是世界自然遺產地，也是中國大陸唯一的毛南族自治縣。毛南族是大陸22個人口在10萬人以下的少數民族之一。包括頂卡花、儺面舞、肥套（還願、祈福等儀式活動）等環江毛南族文化，因其神秘性、民族性、原生態與唯一性被列為大陸國家級非物質文化遺產保護名錄。

由於編織工藝複雜，又是愛情信物，花竹帽顯得十分珍貴，毛南族婦女更是以戴上一頂花竹帽為自豪。然而，花竹帽編織技藝沒有文字記錄與圖片記載，全靠工藝匠人口口相傳與示範編織，這項技藝曾一度瀕臨失傳。

為了挽救這一珍貴民族文化遺產，20世紀90年代，譚素娟在丈夫鼓勵下，放棄工作，師從老手藝人譚順美，走上花竹帽編織傳承之路。

「抬四壓四，抬二壓四，抬四壓二……」譚素娟把編織公式寫在黑板上，供學生學習。譚素娟介紹，製作一頂花竹帽需經選竹製篾、剖絲、結型、織帽編花、填襯等幾十道工序，耗時幾天。

她還說，花竹帽是毛南族的文化符號，希望更多人能學這門手藝，讓它傳承發揚。她帶著花竹帽走進校園開展傳習活動，還成立工作室，先後培養了一大批毛南族花竹帽編織藝人和傳承者。