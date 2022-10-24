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陸黑眼圈門診開業一年依舊火爆 醫生：七成患者不須藥物或醫美治療

香港01／ 林芷瑩
醫生表示約七成求診者的黑眼圈，沒有必要用藥物或醫美的方式治療。示意圖／ingimage
醫生表示約七成求診者的黑眼圈，沒有必要用藥物或醫美的方式治療。示意圖／ingimage

相信現代人都有黑眼圈的煩惱，不少人甚至會搞盡腦汁希望將其徹底根治。然而，黑眼圈的成因未必與睡眠不足有關，病因更分了四種類型。

江蘇南京市第二醫院整形美容外科醫生胡亮介紹，事實上約七成求診者的黑眼圈，沒有必要用藥物或醫美的方式治療。

2021年，江蘇南京市第二醫院整形美容外科開設當地首個治療「黑眼圈」專科門診。過去一年來，全國各地的求診者都慕名而來，只希望可解決自己的「熊貓眼」。同時，「黑眼圈門診」亦受到不少質疑，有人認為黑眼圈並非疾病，不需醫治，甚至是製造容貌焦慮。

胡亮介紹，約七成求診者的黑眼圈都沒有必要使用藥物或醫美的方式治療。以血管性黑眼圈為例，喝酒、熬夜等不良生活方式，甚至是彩妝都有可能會引起。由於眼眶周圍血管收縮，在皮膚「缺氧」的情況下就會使眼下周圍變黑，只要改變生活習慣，短期內就可能改善。

他表示，黑眼圈問題確實不致命，甚至對健康無直接影響，但黑眼圈確實困擾很多人，開設黑眼圈門診只不過是為困局中的人提供一個「出口」。

胡亮介紹，黑眼圈可根據病因分為四種類型，包括色素型黑眼圈、血管型黑眼圈、結構型黑眼圈和混合型黑眼圈。以色素型黑眼圈為例，通常呈淺褐色、深褐色再到黑褐色，嚴重時上下瞼同時出現，成因主要是日曬、眼周皮膚炎症、慢性鼻炎等因素，導致眼周黑色素代謝速度變慢，黑色素堆積在皮膚內。

前述的血管型黑眼圈，多出現在皮膚白皙的人群，大多呈青紫色。由於下眼皮膚薄，血管顏色透過皮膚顯露出來。至於結構型黑眼圈，則是眼袋或淚溝明顯，通常是因為眼周皮膚下垂、肌肉鬆弛、眼球突出、淚溝下陷所造成局部眼影。

他表示，求診者的黑眼圈可能是由結構型原因和色素型原因共同引起，但往往只關注到色素問題，「但是我們去看就會發現結構型的問題對他的影響佔80%，色素只佔20%」。

過去，作為外科醫生的胡亮一定會建議求診者先將結構型問題解決，再改善色素問題。但一年過去後，胡亮都會先讓求診者講出對哪個部分不滿意，才詳細解釋不同類型黑眼圈的成因，並建議應如何解決「熊貓眼」，「至於是先改善結構型問題，還是色素性問題，就交給患者去選擇了」。

大部分情況下，胡亮都會建議求診者早睡早起、保持睡眠充足，調整心情及生活狀態，保證良好的睡眠質量，「護膚品只能起到局部減少色素沉著，促進血液循環的作用，可能對色素型黑眼圈有效果，平時還是要注意防曬，不能濫用藥物」。

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文章授權轉載自《香港01》

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