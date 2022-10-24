增值9000萬！球星郜林廣州豪宅賣出 傳港星林子祥夫婦接手

在掛牌大半年之間後，前廣州恆大隊、現深圳佳兆業隊的中超球員郜林成功出售其名下廣州僑鑫匯悅台的一套豪宅；網傳買家為香港明星林子祥、葉倩文夫婦，成交價達人民幣1.3億元（約1792.6萬美元），因買賣雙方的知名度，這套廣州頂級豪宅的交易受到外界關注。

界面新聞報導，這套豪宅在中介平台上的最早掛牌時間為2021年12月12日，今年6、7月份才開始真心想賣，看房需要驗資人民幣5000萬元（約689.5萬美元）。僑鑫匯悅台被譽為廣州第一豪宅，擁有一線珠江美景，這次交易的豪宅戶型是四室兩廳，總面積為437平方米，位於1號樓8層，原掛牌價為人民幣1.45億元（約1999.5萬美元），單價達約33萬元/平方米。

多位廣州房產中介確認，這套豪宅確實已於近日成交，成交價約為人民幣1.3億元，相當於單價為29.7萬元/平方米。曝出買家是林子祥夫婦的是娛樂圈博主「娛聞蜀黍」。廣州中原地產天河區總經理潘婉霞表示，僑鑫匯悅台之前成交的二手單價基本在29萬元/平方米-33萬元/平方米之間，所以這筆豪宅的成交價格屬於合理區間。

據「東方體育日報」報導，郜林於2016年購入僑鑫匯悅台豪宅，花費4000多萬元。如今該房產成交價1.3億元，比郜林購入時高出近9000萬。