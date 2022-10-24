大陸公務員考試收3.71萬人按年增19% 將嚴把政治關

2023年度中國大陸公務員考試報名將於明日啟動，共計劃招錄3.71萬人，相較去年計劃招收3.12萬人，人數再有增長（18.9%）。去年已較前年計劃招收人數（2.57萬人）大幅增長21.4%，顯示近年公務員名額持續增長的態勢。本次考試，對政治上不合格的，堅決不予錄用。

考生可於10月25日上午8時起至11月3日晚上6時在網上報名，公共科目筆試將於12月4日在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

大陸國家公務員局網站提到，本次考試錄用公務員工作主要有4個方面特點：一是突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關。堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，堅持新時代好幹部標準，將對考生政治素質的測查評價貫穿招考全過程各方面。其中，在報考條件設定上，把擁護黨的領導和社會主義制度、具有良好的政治素質作為基本條件；筆試、面試把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想情況作為重要測查內容，重點測查用習近平新時代中國特色社會主義思想指導分析和解決問題的能力。

考察全面了解考生的德、能、勤、績、廉，重點了解是否符合增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，熱愛中國共產黨、熱愛祖國、熱愛人民等政治要求。對政治上不合格的，堅決不予錄用。

二是服務中心大局，錄用計劃向重點人群、重點地區傾斜。按照中共中央、國務院關於做好高校畢業生就業工作有關部署要求，設定2.5萬個計劃專門招錄應屆高校畢業生，服務和促進大學畢業生就業。堅持重視基層的導向，有近2.8萬個計劃補充到縣（區）級及以下直屬機構，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，進一步充實基層公務員隊伍。

為鼓勵引導人才向基層一線流動、積極投身國防事業，設定3000餘個計劃定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的大學畢業生退役士兵。

三是聚焦精準科學，持續推進分類分級考試。公共科目筆試內容根據公務員應當具備的基本能力和不同職位類別、不同層級機關特點分為3類，對中央機關及其省級直屬機構綜合管理類職位突出測評理論思維、綜合分析等方面能力，對市（地）級及以下直屬機構綜合管理類職位突出測評貫徹執行、基層工作等方面能力，對行政執法類職位突出測評依法辦事、公共服務等方面能力。

面試內容注重反映招錄機關和招考職位的工作內容、性質、特點，注意體現不同部門、不同行業的不同用人需求。專業能力測查評價緊扣履職需要，將有10個部門在筆試階段組織專業科目筆試、50個部門在面試階段組織專業能力測試。

四是加強統籌協調，着力營造良好考試環境。中央公務員主管部門將會同有關部門加強管理監督，淨化考試環境，嚴厲打擊考試作弊，查處違規違紀行為，共同保障考試安全、維護公平公正。在招考組織實施過程中，各地區各部門將按照疫情防控常態化有關要求，嚴格採取防疫措施，必要時還將對有關工作安排、組織方式等作適當調整，考生原則上在本人工作地或學習地所在的省份筆試，以減少人員跨省流動、降低疫情傳播風險。

大陸國家公務員局表示，此次招考不出版也不指定考試輔導用書，不舉辦也不委託任何機構或者個人舉辦考試輔導培訓班，目前社會上出現的有關公務員考試培訓、網站或者出版物等，均與此次招考無關。